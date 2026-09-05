Tubić: Velika zainteresovanost za prisustvo sahrani generala Mladića

Predsjednik Skupštine Gradske boračke organizacije Doboj Pero Tubić rekao je Srni da je velika zainteresovanost saboraca i građana da odlaskom na sahranu u Beograd odaju poštovanje komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

Tubić je naveo da je evidentirano 150 prijava za put u Beograd i da zahtjevi stalno pristižu.

On je najavio da će autobusi organizovano krenuti na dan sahrane u ponedjeljak, 7. septembra, u 3.00 časa ispred Spomen-sobe Gradske boračke organizacije u Doboju.

U Spomen-sobi Gradske boračke organizacije Doboj otvorena je i knjiga žalosti povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.

General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Prije sahrane tijelo generala biće od 7.00 časova u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gdje će posljednji oproštaj biti do 12.00 časova, nakon čega će se kolona uputiti ka Topčiderskom groblju gdje će general Mladić biti sahranjen uz kćerku Anu.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta nakon što je haški Mehanizam više puta odbio zahtjeve da bude pušten radi liječenja u Srbiji.