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Ukinuta emisija "24 minuta"

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05.09.2026 14:12

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Укинута емисија "24 минута"
Foto: Youtube

Emisija "24 minuta" koju uređuje i vodi Zoran Kesić uklonjena je iz programske sheme na Novoj S.

Kao razlog se navodi, navodno, mala gledanost i ekonomska neisplativost projekta koji se emituje dugi niz godina.

Kesić se zahvalio kolegama koji ostaju na televiziji Nova S, ali i onima koji im pružaju podršku.

"Na sastanku na koji smo pozvani da nam se saopći konačna odluka o sudbini naše emisije, razgovarali smo jučer s Englezom i Holanđaninom, koji su nam prenijeli stav Portugalaca da više nisu zainteresirani za emitiranje „24 minuta” na Novoj S. U vicu bi Srbin ispao najpametniji i sve ih na kraju nadmudrio, ali, nažalost, ovoga puta Srbin se ništa nije pitao", poručio je Kesić.

On najavljuje da će se emisija nastaviti i dalje emitovati, ali na Jutjubu.

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Tagovi :

Zoran Kesić

Emisija 24 minuta

Nova S

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