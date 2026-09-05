Ukinuta emisija "24 minuta"

Emisija "24 minuta" koju uređuje i vodi Zoran Kesić uklonjena je iz programske sheme na Novoj S.

Kao razlog se navodi, navodno, mala gledanost i ekonomska neisplativost projekta koji se emituje dugi niz godina.

Kesić se zahvalio kolegama koji ostaju na televiziji Nova S, ali i onima koji im pružaju podršku.

"Na sastanku na koji smo pozvani da nam se saopći konačna odluka o sudbini naše emisije, razgovarali smo jučer s Englezom i Holanđaninom, koji su nam prenijeli stav Portugalaca da više nisu zainteresirani za emitiranje „24 minuta” na Novoj S. U vicu bi Srbin ispao najpametniji i sve ih na kraju nadmudrio, ali, nažalost, ovoga puta Srbin se ništa nije pitao", poručio je Kesić.

On najavljuje da će se emisija nastaviti i dalje emitovati, ali na Jutjubu.