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Poznata glumica otkrila šta joj je pomoglo skinuti više od 36 kilograma

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04.09.2026 17:12

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Ребел Вилсон
Foto: Tanjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Holivudska glumica Rebel Vilson godinama je bila prepoznatljiva po svojim komičnim ulogama i imidžu "simpatične buce", ali njena drastična fizička transformacija iznenadila je i inspirisala milione fanova širom svijeta.

Australijska zvijezda uspjela je skinuti više od 36 kilograma, a otvoreno je progovorila o metodama koje su joj pomogle da postigne ovaj cilj.

Gostujući u brojnim emisijama i promovišući svoje memoare, Vilson je naglasila da ključ njenog uspjeha nije ležao u rigoroznim i neodrživim dijetama, već u potpunoj promjeni životnih navika.

Odlučujuću ulogu odigrala je jednostavna, ali redovna fizička aktivnost odnosno šetnja. Glumica je istakla da joj je doktor savjetovao umjereno hodanje od sat vremena dnevno kao najefikasniji način za podsticanje gubitka masnih naslaga.

Pored svakodnevnih šetnji, Vilson je primijenila i Mayr metodu ishrane, koja stavlja fokus na smanjenje unosa šećera i ugljenihidrata, visoki unos proteina te svjesno i sporo žvakanje hrane.

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Glumica je otkrila i da se godinama borila s emocionalnim prejedanjem, što je bio jedan od glavnih razloga njenog prekomjernog viška kilograma.

Rebel je iskreno priznala i da je u jednom periodu koristila popularni lijek Ozempik kako bi lakše kontrolisala apetit, ali naglašava da to nije bilo glavno rješenje već samo kratkotrajna pomoć.

"Osoba poput mene može imati beskonačan apetit za slatkišima, tako da mislim da ti lijekovi mogu biti dobri, ali za mene je ključ bio u potpunoj promjeni načina života. Željela sam postati zdravija verzija sebe, ne samo zbog sebe, već i zbog svoje buduće djece", izjavila je glumica,prenosi Kliks.

Iako je njena transformacija bila impresivna, Vilson naglašava da je put do zdravlja kontinuiran proces te da i dalje radi na održavanju ravnoteže i mentalnog zdravlja.

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Tagovi :

glumica

zdrava ishrana

kilogrami

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