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Vatrogasci gase na sve strane: Novi požar kod Nevesinja

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04.09.2026 18:01

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Ватрогасци гасе на све стране: Нови пожар код Невесиња

Požari i danas zadaju muke vatrogascima širom Hercegovine. Novo žarište aktivirano je kod Nevesinja, dok se vatra gasi i na području Gacka i Bileće.

"U poslijepodnevnim časovima izbio je novi veliki požar između sela Udrežanj i Biograd. Gori visoka šuma s vatra se širi brzo uz pomoć jakog vjetra. Teren je veoma nepristupačan. Već sutra oko podne vatra bi mogla zaprijetiti ovim selima", kaže za ATV Aleksandar Pištignjat vatrogasac iz Nevesinja.

On podsjeća da je jedan požar na planini Crvanj aktivan već 29 dana.

"Juče smo branili kuće u selu Seljani i uspeli smo. Vatra se spušta prema još nekim selima",kaže Pištignjat.

Osim ova dva velika požara nevesinjski vatrogasci su danas ugasili požar i u selu Postojani.

Gatački vatrogasci se i dalje bore sa požarom u selu Gornji Kazanci, na granici sa Crnom Gorom, gdje požar u pojedinim trenucima prijeti kućama.

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“Stanje je nepredvidivo, smjerovi i jačina vjetra se stalno mijenjaju. Teren komplikovan jer je tu veliki broj dolina i u svakoj ima kuća ili pomoćni objekat.”rekao je za ATV Žarko Rudović komandir TVSJ Gacko i dodao da im je najvažnije da odbrane kuće.

Od sinoć je aktivan požar i u blizini bilećkog sela Hodžići, na području Hodžićkih luka i Kovačevom dolu.

“Požar je zahvatio veliku površinu. Teren je izuzetni nepristupačan, vjetar ekipama otežava gašenje. Trenutno požar gasi oko 15 vatrogasaca i mještana” rekao je za ATV Radomir Radmilović komandir TVSJ Bileća.

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Nevesinje

požar

Vatrogasci

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