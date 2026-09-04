Za asfalt u Kozici 210.000 KM

Autor:ATV redakcija
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U Mjesnoj zajednici Kozica kod Oštre Luke počelo je asfaltiranje puta, a investicija, u kojoj učestvuju mještani, Opštinska uprava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i "Putevi Srpske", vrijedna je 210.000 KM.
Načelnik Oštre Luke Duško Došenović izjavio je Srni da na tom prostoru živi oko 180 stanovnika i to im je jedini izlaz ka Banjaluci.
Mjesna zajednica Kozica udaljena je od Oštre Luke tridesetak kilometara i dio puta prolazi kroz Federaciju BiH, budući da je riječ o opštini na međuentitetskoj liniji razgraničenja.
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