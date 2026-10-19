Cijena nafte Brent u padu

Cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je danas za 1,5 odsto, na oko 108 dolara za barel.

Istovremeno su trgovci realizovali profit nakon prošlonedeljnog rasta od pet odsto, koji je podigao cijenu na najviši nivo u posljednjih pet mjeseci, prenio je Trejding ekonomiks.

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Cijena američke sirove nafte VTI zadržala se blizu 101 dolara za barel, nedaleko od četvoronedjeljnog maksimuma, nakon što je prošle nedjelje skočila za 10 odsto, usljed obnovljenih sukoba na Bliskom istoku i mogućih prekida u snabdijevanju.

Izvještaji o padu saudijskog helikoptera u blizini granice sa Jemenom, napadima jemenskih Huta na važan izvozni terminal Janbu i pogotku dva tankera u Persijskom zalivu doveli su u pitanje održivost obnavljanja protoka nafte iz regiona.

(Tanjug)