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Cijena nafte "brent" pala za više od 2,4 odsto

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19.10.2026 12:48

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijena fjučersa za sirovu naftu "brent" za isporuku u decembru pala je za više od 2,7 odsto na londonskoj berzi, pokazuju trgovinski podaci.

Cijena nafte "brent" jutros je bila niža za 2,77 odsto i iznosila je 106,82 dolara po barelu.

Pad cijene te nafte u 12.00 časova ublažen je na 2,46 odsto, pa je barel koštao 107,16 dolara.

Cijena fjučersa za sirovu naftu VTI za isporuku u novembru pala je za 2,09 odsto, na 96,95 dolara po barelu, prenosi Srna.

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Tagovi :

brent

Nafta

pad cijena nafte

ekonomija

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