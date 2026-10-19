Cijena nafte "brent" pala za više od 2,4 odsto

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Cijena fjučersa za sirovu naftu "brent" za isporuku u decembru pala je za više od 2,7 odsto na londonskoj berzi, pokazuju trgovinski podaci.
Cijena nafte "brent" jutros je bila niža za 2,77 odsto i iznosila je 106,82 dolara po barelu.
Pad cijene te nafte u 12.00 časova ublažen je na 2,46 odsto, pa je barel koštao 107,16 dolara.
Cijena fjučersa za sirovu naftu VTI za isporuku u novembru pala je za 2,09 odsto, na 96,95 dolara po barelu, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
10
13
03
12
54
Trenutno na programu