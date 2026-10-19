Evro tone zajedno sa Evropom

Evro je danas oslabio nakon što su visoke cijene energenata dodatno pojačale zabrinutost investitora zbog političke nestabilnosti u Francuskoj.

Francuska se suočila s jednim od najtežih talasa nereda posljednjih godina, a iz kabineta predsjednika saopšteno je da je Emanuel Makron odbio ponudu ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza da podnese ostavku nakon vikenda obilježenog masovnim neredima.

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Analitičari ističu da je reakcija evra početkom oktobra bila znatno izraženija i da je pratila već poznat obrazac. Naime, jedinstvena evropska valuta obično se nalazi pod dugotrajnijim pritiskom tek kada političke tenzije u Francuskoj pređu nacionalne okvire i negativno utiču na raspoloženje investitora širom evrozone.

Evro je oslabio za 0,25 odsto, na 1,1210 dolara. Početkom mjeseca izgubio je više od jedan odsto vrijednosti nakon što se razlika u prinosima između francuskih državnih obveznica (OAT) i sigurnijih njemačkih obveznica (Bund) povećala za oko 40 baznih poena i premašila 150 baznih poena.

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To je dovelo do rasta premije rizika i za ostale članice evrozone, dok je u ponedjeljak pomenuta razlika iznosila 141 bazni poen.

Prema ocjenama analitičara, investitori su prošle sedmice počeli da preispituju dosadašnja tumačenja kretanja na deviznom tržištu. Američki dolar mjesecima je imao podršku snažnog privrednog rasta SAD i rasta vrijednosti akcija, podstaknutog razvojem tehnologija vještačke inteligencije.

Međutim, sve veća pažnja usmjerena je na mogućnost usporavanja ulaganja u sektor vještačke inteligencije, što bi moglo negativno da utiče na američku privredu i smanji potrebu države za zaduživanjem. Takav razvoj događaja mogao bi da dovede do pada vrijednosti dolara, ali i prinosa na američke državne obveznice.

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Očekivanja u vezi s kretanjem kamatnih stopa ponovo su postala jedan od glavnih pokretača tržišta. Tome je doprinijelo i povećanje kamatnih stopa američkih Federalnih rezervi (FED) u septembru, čime je investitorima poslata poruka da američki kreatori monetarne politike ostaju posvećeni borbi protiv inflacije.

Direktorica istraživanja tržišta valuta i roba u Komercbanci (Commerzbank) Tu Lan Ngujen (Thu Lan Nguyen) ocijenila je da na odnos evra i dolara trenutno veći uticaj imaju odluke centralnih banaka nego sama cijena nafte.

"Za kurs evro/dolar trenutno nije toliko važna sama cijena nafte koliko način na koji će na nju reagovati FED i Evropska centralna banka. Sve dok tržišta ne očekuju mnogo snažniju reakciju FED-a na inflatorni šok, dolar će teško u potpunosti iskoristiti prednost koju mu pružaju više cijene nafte", rekla je Ngujen.

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Od izbijanja sukoba s Iranom u martu, rast cijena nafte uglavnom je išao u prilog dolaru, dok je istovremeno stvarao pritisak na valute zemalja koje zavise od uvoza energenata, poput evra i japanskog jena.

Cijene terminskih ugovora za naftu tipa brent povukle su se s najvišeg nivoa u posljednjih pet mjeseci, ali se i dalje kreću iznad 100 dolara po barelu. Istovremeno, cijene prirodnog gasa dostigle su novi četvorogodišnji maksimum od 89,13 evra.

Prema procjenama tržišta, postoji 87 odsto vjerovatnoće da će FED ovog mjeseca zadržati kamatne stope na nepromijenjenom nivou, dok se do kraja 2027. godine očekuje njihovo ukupno smanjenje za 75 baznih poena.

Slična očekivanja prisutna su i kada je riječ o budućim odlukama Evropske centralne banke.