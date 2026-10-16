I danas uvezeno više struje nego što je proizvedeno u Srpskoj: Košta nas oko tri miliona KM

I danas se u Republiku Srpsku više struje uvezlo nego što je u njoj proizvedeno, a to nas je koštao oko tri miliona maraka.

Što se tiče današnjeg plana proizvodnje, TE Gacko proizvodi oko 4.500 megavat časova. Oni su danas do 14 časova, proizveli su 2.800 megavat časova električne energije.

Što se tiče dvije protočne hidroelektrane, one su ispod svih minimuma. Tako plan proizvodnje u HE Višegrad za danas je svega nekih 420 megavat časova.

HE Bočac proizvodi četiri sata od 18-22 i njihov plan proizvodnje je svega 140 megavata časova električne energije.

Hidroelektrana na Trebišnjici i RiTE Ugljevik, danas ne proizvode struju.

Ako znamo da je dnevna potrošnja 10.000 megavat časova dolazimo do toga da je Srpsku i današnji uvoz električne energije koštao oko 3 miliona maraka.

Pojavile su se i vijesti da je Luka Petrović zatražio poskupljenje energije od 50 odsto, što je generalni direktor ERS-a sve demantovao.

Iz Regulatorne komisije za energetiku nam je rečeno da ni njima nikakav zahtjev za poskupljenje nije došao.