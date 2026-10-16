UIO odobrila 6,2 miliona KM povrata PDV-a na prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je u periodu od 16. septembra do 16. oktobra donijela ukupno 385 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

Za 385 donesenih rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 6.205.424 KM, navodi se u saopštenju.

Od ukupnog broja donesenih rješenja, 106 se odnose na Regionalni centar Banjaluka, 106 na Sarajevo, 105 na Tuzlu, a 68 na Mostar.

Od 385 donesenih rješenja, 294 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 91 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte, navode iz UIO.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana.

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S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja. Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima, poručuju iz ove uprave.