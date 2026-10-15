Kraj nezapamćene ludila za Labubu lutkama: Milijarde otišle u nepovrat

Pomami za planetarno popularnim Labubu lutkama konačno je došao kraj, a brutalan pad potražnje istrošio je berzu i izazvao pravi finansijski košmar.

Vang Ning, osnivač kineske kompanije „Pop Mart“ koja proizvodi ove neobične plišane igračke, za manje od mjesec dana izgubio je gotovo šest milijardi dolara. Vrijednost njegovog imetka strmoglavo je pala sa 27,5 na 21,6 milijardi dolara uslijed naglog slabljenja potražnje i drastičnog pada pretprodajnih cijena.

Glavni razlog za ovu propast jeste gubitak interesovanja kupaca, čak i na matičnom kineskom tržištu. Akcije kompanije, koje se kotiraju na berzi u Hongkongu, pale su za više od 20 odsto, čime je „Pop Mart“ od kraja avgusta izgubio gotovo četvrtinu ukupne tržišne vrijednost, odnosno čak 13 milijardi dolara.

Iako su ove igračke, sa prepoznatljivih devet oštrih zuba i šiljatim ušima, brzinski osvojile svjetske kolekcionare i poznate ličnosti, prezasićenost tržišta i veća proizvodnja potpuno su uništile njihovu ekskluzivnost.

Iako iz kompanije najavljuju nove interaktivne serije igračaka pred novogodišnje praznike u nadi da će vratiti staru groznicu, analitičari upozoravaju da je euforija definitivno splasnula i da je ovaj viralni fenomen doživio svoj konačni slom, prenosi Bizlajf.