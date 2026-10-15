Logo

Kraj nezapamćene ludila za Labubu lutkama: Milijarde otišle u nepovrat

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 13:09

Komentari:

0
Лабубу играчка
Foto: pexels/Thierry Eeman

Pomami za planetarno popularnim Labubu lutkama konačno je došao kraj, a brutalan pad potražnje istrošio je berzu i izazvao pravi finansijski košmar.

Vang Ning, osnivač kineske kompanije „Pop Mart“ koja proizvodi ove neobične plišane igračke, za manje od mjesec dana izgubio je gotovo šest milijardi dolara. Vrijednost njegovog imetka strmoglavo je pala sa 27,5 na 21,6 milijardi dolara uslijed naglog slabljenja potražnje i drastičnog pada pretprodajnih cijena.

Glavni razlog za ovu propast jeste gubitak interesovanja kupaca, čak i na matičnom kineskom tržištu. Akcije kompanije, koje se kotiraju na berzi u Hongkongu, pale su za više od 20 odsto, čime je „Pop Mart“ od kraja avgusta izgubio gotovo četvrtinu ukupne tržišne vrijednost, odnosno čak 13 milijardi dolara.

Iako su ove igračke, sa prepoznatljivih devet oštrih zuba i šiljatim ušima, brzinski osvojile svjetske kolekcionare i poznate ličnosti, prezasićenost tržišta i veća proizvodnja potpuno su uništile njihovu ekskluzivnost.

Iako iz kompanije najavljuju nove interaktivne serije igračaka pred novogodišnje praznike u nadi da će vratiti staru groznicu, analitičari upozoravaju da je euforija definitivno splasnula i da je ovaj viralni fenomen doživio svoj konačni slom, prenosi Bizlajf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Labubu

ekonomija

dječije igračke

Komentari (0)

Više iz rubrike

биткоин новац дигитално тржиште

Ekonomija

Koje su digitalne valute među najvećim gubitnicima? Neke bilježe ogroman pad

2 h

0
Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.

Ekonomija

Hoće li biti stabilizacije cijena goriva? Ekonomista dao odgovor vozačima

4 h

1
Стан кључеви

Ekonomija

Rat podstanara i stanodavaca: Kad smiju da vam otmu depozit za stan?

5 h

0
Цијене падају па расту: Нема ништа од јефтинијег горива на пумпама

Ekonomija

Cijene padaju pa rastu: Nema ništa od jeftinijeg goriva na pumpama

18 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

14

26

Političar osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja dvije djevojčice

14

22

Životinje ženu "odvele" u zatvor: Psi, mačke i koze živjeli u jednom stanu

14

20

U drugom planu: Zoran Stevanović

14

17

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima