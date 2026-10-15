Crna Gora: Tužilaštvo zatražilo trajno oduzimanje imovine stečene kriminalnom akvitnošću

Traži se oduzimanje imovine koja je dijelom upisana na njegovo ime, dok se pojedine nepokretnosti vode na druga lica, iako su u stvarnom vlasništvu Jankovića, koji se povezuje sa "škaljarskim klanom".

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Među nepokretnostima su dva stambena prostora u naselju Dobra Voda, površine 45 i 50 kvadratnih metara, koja su formalno u vlasništvu drugih lica, dok je njihov stvarni vlasnik Janković.

Tu su i nepokretnosti u naselju Mikulići, gdje se nalaze zgrada sa dvorištem i livada površine od 540 metara kvadratnih, koja je u svojini osuđenog.

Osim nepokretnosti, traži se trajno oduzimanje i vozila "be-em-ve iks pet", koje je formalno registrovano na drugo lice, ali je u stvarnom vlasništvu Jankovića, kao i skuter za vodu sa prikolicom.

Tužilaštvo traži i da budu oduzete tri puške, optika, pet okvira za puške i pištolje, kao i više od 300 komada puščane i pištoljske municije, prenose crnogorski mediji.

Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi sadrži dokaze kojima Tužilaštvo potkrepljuje tvrdnju da je imovina stečena kriminalnom aktivnošću.

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O zahtjevu će odlučivati Viši sud u Podgorici, kojem je tužilaštvo podnijelo prijedlog u zakonskom roku.

Janković je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

(Srna)