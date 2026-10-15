Crna Gora: Tužilaštvo zatražilo trajno oduzimanje imovine stečene kriminalnom akvitnošću

Autor:ATV redakcija
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Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore zatražilo je trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću Stefana Jankovića, pravosnažno osuđenog za stvaranje kriminalne organizacije.
Traži se oduzimanje imovine koja je dijelom upisana na njegovo ime, dok se pojedine nepokretnosti vode na druga lica, iako su u stvarnom vlasništvu Jankovića, koji se povezuje sa "škaljarskim klanom".
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Među nepokretnostima su dva stambena prostora u naselju Dobra Voda, površine 45 i 50 kvadratnih metara, koja su formalno u vlasništvu drugih lica, dok je njihov stvarni vlasnik Janković.
Tu su i nepokretnosti u naselju Mikulići, gdje se nalaze zgrada sa dvorištem i livada površine od 540 metara kvadratnih, koja je u svojini osuđenog.
Osim nepokretnosti, traži se trajno oduzimanje i vozila "be-em-ve iks pet", koje je formalno registrovano na drugo lice, ali je u stvarnom vlasništvu Jankovića, kao i skuter za vodu sa prikolicom.
Tužilaštvo traži i da budu oduzete tri puške, optika, pet okvira za puške i pištolje, kao i više od 300 komada puščane i pištoljske municije, prenose crnogorski mediji.
Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi sadrži dokaze kojima Tužilaštvo potkrepljuje tvrdnju da je imovina stečena kriminalnom aktivnošću.
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O zahtjevu će odlučivati Viši sud u Podgorici, kojem je tužilaštvo podnijelo prijedlog u zakonskom roku.
Janković je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.
(Srna)
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