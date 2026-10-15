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Dijete ispalo iz automobila jer nije bilo u sjedalici: Protiv majke se pokreće postupak

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15.10.2026 14:41

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Dijete je juče u Poreču otvorilo vrata automobila tokom vožnje i ispalo na cestu, te je lakše povrijeđeno. Policija protiv njegove 23-godišnje majke pokreće prekršajni postupak.

Nesreća se dogodila oko 19.35 sati u Creskoj ulici. Majka je vozila automobil pulskih registracija prema naselju Vranići. Kada je došla do kružnog toka, dijete je otvorilo vrata i ispalo iz automobila.

Dijete nije bilo u sigurnosnoj sjedalici niti je bilo pravilno osigurano.

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Policija pokreće postupak protiv majke

Policija navodi da majka nije preduzela potrebne mjere kako dijete ne bi otvorilo vrata tokom vožnje. Zbog toga protiv nje pokreće prekršajni postupak.

Sankcija joj slijedi i zato što dijete nije prevozila pravilno vezano u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici ili na postolju.

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Poreč

Hrvatska

povrijeđeno dijete

Auto-sjedalica

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