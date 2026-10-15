Logo

Žena iz BiH učestvovala u teškoj prevari sa socijalnim primanjima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 14:42

Komentari:

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Žena iz BiH učestvovala u teškoj prevari sa socijalnim primanjima u Austriji

Policijska stanica u Mistelbahu razotkrila je višegodišnju prevaru sa socijalnim davanjima.

Troje osumnjičenih, među kojima i 38-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine, navodno je još od 2008. godine obmanjivalo državne organe pomoću falsifikovanih isprava i nezakonito primalo socijalnu pomoć.

Kako se navodi u saopštenju, još u junu 2026. godine istražitelji su identifikovali troje osumnjičenih: 38-godišnju državljanku Bosne i Hercegovine, 38-godišnjeg državljanina Hrvatske, kao i 39-godišnjeg muškarca iz okruga Holabrun.

Lažna dokumenta predavana više institucija

Osumnjičeni se terete da su falsifikovali posebno zaštićene službene isprave i da su ih namjenski podnosili različitim austrijskim institucijama, među kojima su matični ured, okružna uprava i Služba za zapošljavanje Austrije (AMS).

Prema navodima istrage, glavna osumnjičena, 38-godišnja žena, i njen saučesnik su još od 2008. godine na osnovu falsifikovanih dokumenata nezakonito ostvarivali različita socijalna davanja za sebe i svoju djecu.

Šteta od 63.000 evra

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ukupna nastala šteta iznosi gotovo 63.300 evra. Tokom saslušanja troje osumnjičenih nije priznalo krivicu. Policija je protiv njih podnijela krivičnu prijavu Tužilaštvu u Kornojburgu, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Državljanka BiH

prevara

socijalna davanja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Судија држи чекић у судници

Svijet

Političar osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja dvije djevojčice

3 h

0
пси пас луталице кућни љубимац животиња

Svijet

"Životinje je "odvele" u zatvor: Žena puštena na slobodu

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zelenski pokazao da nije spreman da se konstruktivno angažuje

4 h

0
Pas i mačka

Svijet

Žena u stanu držala 200 pasa, mačaka i koza

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

17

57

Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"

17

46

Borac protiv Panatinaikosa u Atini: Poznati sastavi timova

17

40

ATV u Atini: Navijači Borca sutra pred sudijom za prekršaje

17

35

Dvostruki šampion „Mr. Olimpije“ i glumac iz filma „Paklene ulice“ stiže u Banjaluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima