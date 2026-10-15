Žena u stanu držala 200 pasa, mačaka i koza

Autor:ATV redakcija
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Jedna žena (54) uhapšena je u Solunu zato što je u svom domu držala više oko 200 domaćih životinja i kućnih ljubimaca, saopštila je danas grčka policija.
Žena je završila sa lisicama na rukama juče popodne, nakon incidenta koji je imala sa Alžirkom (35), tokom kojeg joj je prijetila, što je dovelo do dolaska policije na lice mjesta, prenosi Prototema.
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U istrazi koja je uslijedila, policajci odjeljenja Termi su utvrdili da Grkinja u svom domu drži oko 120 pasa, 70 mačaka i desetak koza, a da im nije obezbijedila udoban, zdrav i odgovarajući smještaj, što je ugrozilo dobrobit životinja.
Protiv nje je podnesena prijava zbog prijetnji i kršenja zakona o životinjama.
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