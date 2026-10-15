Vlada Republike Srpske traži odgovorne za zastoj u RiTE Ugljevik

Vlada Republike Srpske utvrdiće ko su krivci u lancu odgovornosti koji su dozvolili propuste zbog kojih na deponiji nema dovoljnih količina uglja, zbog čega "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" trenutno ne isporučuje električnu energiju.

Iz Vlade su u odgovoru za ATV poručili da se, uz svo poštovanje procedura koje podrazumijevaju formalno-pravne procese eksproprijacije, nije smjelo doći u situaciju u kojoj se danas nalazi RiTE Ugljevik.

U ovoj situaciji lanac odgovornosti i rukovođenja je jasan, te ističu da na dostavljena pitanja trebaju odgovoriti direktor „RiTE Ugljevik", direktor „Elektroprivrede", kao i resorni ministar.

Takođe, Vlada očekuje hitan plan budućih aktivnosti koji će biti prezentovan Vladi Republike Srpske i javnosti.