Zbog ove lozinke procurili podaci 8.8 miliona ljudi

Haker tvrdi da mu je lozinka "123456" jedne IT kompanije omogućila pristup ličnim podacima koji pripadaju 8.8 miliona ljudi u nacionalnom registru stanovništva Danske.

Ova povreda bezbjednosti obuhvatila je kompaniju Pajs ApS, dansku IT i servisnu kompaniju za podatke sa ovlašćenim pristupom centralnom registru lica u zemlji, poznatom kao CPR.

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Danske vlasti su potvrdile da je neko zloupotrijebio legitimni pristup kompanije kako bi preuzeo imena, adrese, matične brojeve i druge informacije. Kompanija Pajs je naknadno potvrdila da je njen pristup bio iskorišćen.

Ovaj incident slijedi nakon drugih velikih bezbjednosnih incidenata koji uključuju spoljne usluge, uključujući oktobarsko hakovanje Dikord bota Double Counter, koje je izložilo IP adrese miliona korisnika.

Prema pisanju portala The Register,, osoba koja preuzima odgovornost izjavila je za danske novine Politiken da joj je nalog zaštićen lozinkom "123456" omogućio ulaz.

Politiken je prenio da su najmanje tri naloga u kompaniji koristila tu lozinku, uključujući i administratorski nalog. Navodni haker je izjavio da nema namjeru da prodaje ili objavljuje ove informacije.

Kompanija Malwarebytes je izvjestila da je početni pristup navodno proistekao iz procurjele lozinke koja je bila povezana sa bivšim zaposlenim u kompaniji Pajs. Ova kompanija je nudila usluge koje su klijentima omogućavale da provjere svoje podatke u CPR-u, uključujući ažuriranje adresa i identifikaciju preminulih osoba.

Dokumenti do kojih je došao danski emiter TV 2 ukazuju na to da je napadač dobio pristup 10. septembra i izveo oko 14 miliona automatizovanih pretraga do 20. septembra.

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Upad je otkriven 2. oktobra nakon što je na fakturi uočena neuobičajeno visoka aktivnost. Kompanija Pajs nije odgovorila na pitanja portala The Register u vezi sa tvrdnjama o lozinki u vrijeme objavljivanja njihovog izvještaja.

U Danskoj, pogođeni zapisi navodno pokrivaju približno 5,5 miliona živih i 3,3 miliona preminulih osoba.

Uprava CPR-a je saopštila da imena i adrese osoba registrovanih sa specijalnom zaštitom imena i adrese nisu bili izloženi. Uprava je obustavila pristup ovoj kompaniji, obavijestila državni organ za zaštitu podataka o ličnosti i potvrdila da policija sprovodi istragu.

(b92)