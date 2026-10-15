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Uhapšen muškarac koji je pretukao Kristinu Živković

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15.10.2026 15:02

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Инфлуенсерка Кристина Живковић гостује у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/Blic TV

Osumnjičeni N. R. (38), koji se dovodi u vezu sa slučajem nasilja nad influenserkom Kristinom Živković iz Šapca, uhapšen je mjesec dana nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak njenog prebijanja.

Prema zvaničnom saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom se na teret stavljaju teška krivična djela: nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, kao i ugrožavanje sigurnosti.

Tužilaštvo traži pritvor

Nakon saslušanja osumnjičenog, javni tužilac OJT u Šapcu podnio je Osnovnom sudu prijedlog za određivanje pritvora. Pritvor je predložen zbog postojanja opasnosti od bjekstva, rizika od uticaja na svjedoke i opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.

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Tvrdi da je trpjela višegodišnje nasilje

Influenserka Kristina Živković ranije je u javnosti govorila o fizičkom i psihičkom nasilju koje je, kako navodi, trpjela dvije i po godine od bivšeg partnera zbog njegove patološke ljubomore. Istakla je da je sa njim radila kao menadžerka hotela i da joj je bio ograničen kontakt sa roditeljima i sopstvenim telefonom.

Prema njenim riječima, uznemiravanje i prijetnje nisu prestali ni nakon prekida veze, zbog čega je i dalje živjela pod velikim pritiskom i u strahu za svoju i bezbjednost svoje porodice.

(Blic)

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Kristina Živković

Nasilje

hapšenje

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