Uhapšen muškarac koji je pretukao Kristinu Živković

Autor:ATV redakcija
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Osumnjičeni N. R. (38), koji se dovodi u vezu sa slučajem nasilja nad influenserkom Kristinom Živković iz Šapca, uhapšen je mjesec dana nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak njenog prebijanja.
Prema zvaničnom saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom se na teret stavljaju teška krivična djela: nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, kao i ugrožavanje sigurnosti.
Nakon saslušanja osumnjičenog, javni tužilac OJT u Šapcu podnio je Osnovnom sudu prijedlog za određivanje pritvora. Pritvor je predložen zbog postojanja opasnosti od bjekstva, rizika od uticaja na svjedoke i opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.
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Influenserka Kristina Živković ranije je u javnosti govorila o fizičkom i psihičkom nasilju koje je, kako navodi, trpjela dvije i po godine od bivšeg partnera zbog njegove patološke ljubomore. Istakla je da je sa njim radila kao menadžerka hotela i da joj je bio ograničen kontakt sa roditeljima i sopstvenim telefonom.
Prema njenim riječima, uznemiravanje i prijetnje nisu prestali ni nakon prekida veze, zbog čega je i dalje živjela pod velikim pritiskom i u strahu za svoju i bezbjednost svoje porodice.
(Blic)
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