Poznata pjevačica otkrila da je živjela sa majmunom: Vodila ga čak i na nastupe

Pjevačica Nada Obrić tokom dugogodišnje karijere ispričala je brojne anegdote iz privatnog života, ali jedna od neobičnijih vezana je za kućnog ljubimca kojeg je svojevremeno dobila na poklon.

Nada je svojevremeno otkrila da je prije više od dvije decenije imala majmuna po imenu Zvrle. Dobila ga je od prijatelja dok je još bila u braku sa drugim mužem, a životinja je tada bila stara svega nekoliko mjeseci. Kako je pričala, veoma brzo se vezala za njega i toliko ga zavoljela da ga je vodila gotovo svuda sa sobom, čak i na nastupe.

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Zvrle joj, prema njenim riječima, nije bio običan kućni ljubimac. Nada ga je doživljavala kao člana porodice, a posebnu vezu imali su i zbog vremena koje su svakodnevno provodili zajedno. Tokom noći majmun je boravio u servisu za automobile, koji je držao njen tadašnji suprug.

Ipak, upravo se tamo dogodila tragedija koja je pjevačicu veoma potresla. Zvrle je, kako je Nada ispričala, otvorio čep akumulatora, popio kiselinu i uginuo. Imao je svega četiri godine, a pjevačica je njegovu smrt teško podnijela.

“Nikada ga neću prežaliti. Jao, kakva je to tuga u mome domu bila, pa ja sam njega kao ljudsko biće ožalila”, prisjetila se Obrićeva.

Pored tužnog kraja, Nada je sačuvala i brojne uspomene na nestašnog ljubimca. Jednom prilikom povela ga je na koncert na stadionu, ali nije mogla da ga odvoji od sebe kada je trebalo da izađe na binu. Dok je njen foršpil već počeo, pokušavala je da se oslobodi njegovog zagrljaja, a tokom borbe Zvrle ju je čak i upiškio. Na kraju je izašla pred publiku u mokroj haljini, a kada je završila nastup, majmun je skočio pred nju i privukao pažnju čitavog stadiona.

Pjevačica je otkrila i da je Zvrle imao neobičnu naviku da krade novac od mušterija u automobilskom servisu. Čim bi primjetio da neko ima novčanice u džepu, uzimao bi ih i skrivao u ustima, gdje ih je čuvao dok ne bi procijenio da je bezbjedno da ih izvadi. Zbog tih krađa policija je nekoliko puta dolazila u servis i pretresala radnike, ne znajući da je pravi krivac majmun.

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Zvrle, međutim, nije bio samo nestašan već i veoma vezan za svoju vlasnicu. Nada se prisjetila i jedne Nove godine kada je bila na turneji u Australiji, dok je o majmunu brinula njena drugarica. Kada se na televiziji pojavila Nadina pjesma, Zvrle je, kako je ispričala, počeo da grli i mazi televizor.

Ove uspomene ostale su dio pjevačicinog privatnog života, a priča o Zvrletu pokazuje koliko se vezala za ljubimca koji joj je godinama donosio neobične situacije, smijeh, ali i veliku tugu.

(Grand)