Današnja prognoza će obradovati mnoge: Evo kako vrijeme nas očekuje

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčano i toplije vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je saopšteno je iz RHMZ-a, duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a u Hercegovini pojačana do jaka bura, koja će tokom dana slabiti.

Dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, a u višim pred‌jelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

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Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac minus jedna, Šipovo nula, Foča, Rudo, Drinić, Ribnik, Han Pijesak, Zenica i Sanski Most dva, Višegrad, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Sarajevo i Tuzla tri, Banjaluka, Doboj, Prijedor i Novi Grad četiri, Bijeljina, Kalinovik, Kneževo, Srbac i Čemerno pet, Zvornik šest, Bileća i Gacko osam, Mrakovica 10, Trebinje 11 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.