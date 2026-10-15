FSB uhapsio švedskog državljanina zbog planiranja terorističkog napada

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) uhapsila je švedskog državljanina koji se borio na strani Kijeva zbog ilegalnog prelaska granice, saopšteno je danas iz FSB-a.

FSB je objavio i video snimak osobe koja je prikupljala podatke o zgradama ruskog Ministarstva odbrane za potrebe Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU), prenosi ruska novinska agencija TASS.

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"Pripadnici FSB-a priveli su švedskog državljanina u oblasti Sebeški u Pskovskoj oblasti zbog ilegalnog prelaska granice Ruske Federacije. Pod okriljem namjere da se pridruži ruskim oružanim snagama putovao je kroz Rusiju radi vršenja sabotaže i terorizma na vojnim instalacijama", ističe se u saopštenju.

Prema podacima FSB-a, strani državljanin je od februara do juna ove godine bio pripadnik organizacije koja je u Rusiji proglašena terorističkom i bio je lider voda zaduženog za bespilotne letjelice ukrajinskog bataljona.

U saopštenju se dodaje da su kod njega pronađeni dokumenti koji potvrđuju njegovo učešće u borbenim operacijama ukrajinskih snaga protiv Rusije.

Protiv švedskog državljanina pokrenut je krivični postupak zbog ilegalnog prelaska državne granice.

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U toku je razmatranje odluke da li da se protiv njega pokrene postupak i zbog organizovanja aktivnosti terorističke organizacije i učešća u tim aktivnostima, kao i zbog toga što je strani plaćenik, što je kažnjivo prema Krivičnom zakonu Rusije.

(Srna)