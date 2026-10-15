Urušio se krov škole: Poginulo najmanje 18 učenika i nastavnik

Najmanje 18 učenika i jedan nastavnik poginuli su nakon što se urušio krov škole u sjeverozapadnom pakistanskom gradu Pešavaru, saopštile su vlasti za BBC.

Još 40 osoba je povrijeđeno, a vjeruje se da su neki od njih u kritičnom stanju.

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Strahuje se da je nekoliko djece ostalo zarobljeno pod ruševinama nakon urušavanja, do kojeg je došlo u četvrtak ujutru, tokom nastave.

Svi poginuli učenici bili su mlađi od 13 godina, izjavio je Muhamed Asim, portparol bolnice Lejdi Ridžing u Pešavaru.

(Telegraf.rs)