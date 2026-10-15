Cijelo selo je žrtvovano zbog rudnika: Ostale su prazne kuće i sablasna tišina

Selo Stari Moršenih, nekada naseljeno, danas je napušteno zbog planova za rudnik koji nikada nije otvoren.

Njemačko selo Moršenih-Alt gotovo je napušteno nakon preseljenja 500 stanovnika zbog planiranog rudnika uglja koji nikada nije otvoren.

Stare kuće, prodavnice i ulice danas su zarasle i zapuštene, a crkva je teško oštećena u požaru.

Njemačko selo koje je bilo naseljeno najmanje 1.000 godina danas je gotovo napušteno, pošto su njegovi stanovnici evakuisani i preseljeni u novo naselje nekoliko kilometara dalje.

Odluka o preseljenju donijeta je 2013. godine, kada je isplanirano da se na mjestu starog sela otvori veliki površinski rudnik uglja. Međutim, planovi su kasnije odbačeni, a selo je ostalo da propada, dok priroda postepeno preuzima ulice i porodične kuće.

Pogledajte u galeriji fotografije sela Stari Moršenih:

"Ovde je zaista jezivo"

Riječ je o Moršenih-Altu, poznatom i kao Stari Moršenih. Njegovih 500 stanovnika je preseljeno u novo naselje istog imena. Do 2015. godine svi su dobili novi smještaj, ali je staro selo ostalo na svom mjestu i danas privlači znatiželjnike.

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Danas se govori o mogućnosti da se Moršenih-Alt preimenuje i pretvori u “selo budućnosti“. Ime Birgevald već se pominje kao dio te ideje, ali je sve i dalje na čekanju, prenosi Mirror.

U međuvremenu, staro selo izgleda sablasno - većina ulica i kuća je napuštena, a rastinje se širi tamo gdje su nekada svakodnevno prolazili meštani. Uprkos tome, u selu ima još nekoliko stanovnika.

Urbani istraživač Kolin, koji svoja putovanja bilježi na Jutjub kanalu Bearded Explorer, obišao je “selo duhova” i naišao na prizore koje nije očekivao.

“Ovde je zaista jezivo. Biće zanimljivo vidjeti šta će na kraju uraditi sa ovim mjestom“, rekao je.

Veliki dio nekada živog sela danas je potpuno zapušten. Korov i trava probijaju se kroz staze i prilaze kućama, dok drveće i drugo rastinje prijete da sasvim prekriju napuštene objekte.

Seoska crkva teško je oštećena u požaru, a od nekadašnjeg zdanja ostali su tek dijelovi zidova.

"Zaista je čudno hodati ulicom..."

Većina prodavnica i kuća u Moršenih-Altu zatvorena je i zapečaćena. Neki ulazi potpuno su zazidani, pa je teško vidjeti šta se krije iza fasada. Prema Kolinovim riječima, stanovnici nisu imali mnogo vremena da napuste domove, što je kod pojedinih izazvalo ogorčenje.

“Možete da zamislite koliko je stanovnika bilo ljuto i koliko njih se vjerovatno pita da li je uopšte trebalo da se iseli“, rekao je urbani istraživač.

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Prazne ulice ostavljaju utisak da je život u selu iznenada stao. Kolin je priznao da je tokom obilaska imao osećaj kao da je svet “došao do svog kraja” i da je on jedan od “posljednjih preživjelih”.

“Zaista je čudno hodati ulicom koja bi u ovo doba dana trebalo da bude veoma prometna, a nema nikoga“, opisao je svoje utiske.

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Ipak, urbani istraživač sreo je jednog stanovnika tokom obilaska. Čovjek nije govorio engleski, ali su uz pomoć aplikacije za prevođenje uspjeli da razmjene nekoliko informacija.

“Rekao nam je da ovde živi osam porodica“, ispričao je Kolin.

Po njegovim riječima, među današnjim stanovnicima više nema familija koje su prvobitno živjele u selu. Malobrojni ljudi koji su se doselili potiču iz Turske, Avganistana i Egipta.

Da li će Moršenih-Alt zaista postati “selo budućnosti“ ili će ostati podsjetnik na planove koji su promijenili živote stotina ljudi, pokazaće vrijeme.

(Kurir)