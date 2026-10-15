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Na globalnom planu: Od svjetske politike do čuda prirode

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Izvor:

ATV

15.10.2026 09:01
На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе
Foto: atv

U novom izdanju emisije „Na globalnom planu” donosimo najvažnije priče sa svjetskih meridijana.

Govorimo o dogovoru Trampa i Putina o isporuci ruskog dizela i ublažavanju američkih sankcija. O ovom „dogovoru vijeka”, kako su ga mnogi nazvali, razgovaramo sa Lučianom Kalužom, stručnjakom za međunarodne odnose, i Ljubinkom Milinčić, glavnom urednicom „Sputnjika”.

Donosimo i priču o slučaju Kriste Pajk, koji je šokirao svijet i ponovo otvorio pitanja o izvršenju smrtne kazne.

Govorimo i o fenomenu El Ninjo, koji je promijenio uslove u Čileu i produžio sezonu skijanja, kao i o polarnoj svjetlosti, koja je još jednom pokazala svoju čaroliju.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti „Na globalnom planu ” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu ” četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Na globalnom planu

Ines Đanković

Donald Tramp

Vladimir Putin

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