Na globalnom planu: Od svjetske politike do čuda prirode

Govorimo o dogovoru Trampa i Putina o isporuci ruskog dizela i ublažavanju američkih sankcija. O ovom „dogovoru vijeka”, kako su ga mnogi nazvali, razgovaramo sa Lučianom Kalužom, stručnjakom za međunarodne odnose, i Ljubinkom Milinčić, glavnom urednicom „Sputnjika”.

Donosimo i priču o slučaju Kriste Pajk, koji je šokirao svijet i ponovo otvorio pitanja o izvršenju smrtne kazne.

Govorimo i o fenomenu El Ninjo, koji je promijenio uslove u Čileu i produžio sezonu skijanja, kao i o polarnoj svjetlosti, koja je još jednom pokazala svoju čaroliju.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti „Na globalnom planu ” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu ” četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.