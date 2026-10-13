Biznis plan: O osiguranju, berzama i izazovima domaćeg biznisa

Analiziramo stanje na svjetskim berzama, od kretanja kamatnih stopa do geopolitičkih tenzija, i otkrivamo šta nam poručuje tržište. Saznajemo i kako je poslovala banjalučka berza, te kako su dogovor Donalda Trampa i Vladimira Putina i dešavanja na međunarodnoj sceni uticali na cijene nafte u svijetu i Republici Srpskoj.



Donosimo priču o banjalučkoj kompaniji koja se već 17 godina bavi proizvodnjom namještaja. Otkrivamo kako od zanata izgraditi održiv posao, koliko je važna oprema i sa kakvim se izazovima preduzetnici suočavaju.



Istražujemo kako prepoznati da li neka poslovna ideja ima potencijal za uspjeh, te koliko su dobar biznis plan i priprema važni prije nego što se napravi prvi korak.



Razgovaramo sa Bojanom Popovićem, predsjednikom Skupštine Udruženja društava za osiguranje, i donosimo detalje sa pete konferencije „Dani osiguranja Republike Srpske”.





'Biznis plan' donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, 'Biznis plan' tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.





Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.



„Biznis plan” utorkom u 20 časova i 10 minuta.







