Energo klub: Domaće i svjetske energo aktuelnosti

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Foto: atv

„Energo klub“ sabira domaće i svjetske energo aktuelnosti.

Da li su dvije termoelktrane spremne za zimu? Kakvo je stanje u gatačkom rudniku? Zašto je produžen remont HET-a? „Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.

Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić. „Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.

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