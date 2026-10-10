Energo klub: Domaće i svjetske energo aktuelnosti

Izvor:
ATV
„Energo klub“ sabira domaće i svjetske energo aktuelnosti.
Da li su dvije termoelktrane spremne za zimu?
Kakvo je stanje u gatačkom rudniku?
Zašto je produžen remont HET-a?
„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
„Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.
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