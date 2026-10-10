Deda na tajnom zadatku: Kad djedove ratne priče postanu stvarnost

Izvor:
ATV
„Deda na tajnom zadatku” je kanadska akciona komedija iz 2017. godine, u režiji Erika Kanela.
Radnja prati tinejdžera Džejka, čiji se naizgled ekscentrični djed Lu ispostavlja kao penzionisani obavještajac. Kada mu otmu djevojku koja mu se dopada, Džejk uz pomoć djeda i njegove stare ekipe kreće u neobičnu spasilačku misiju. Slijede akcija, humor i niz neočekivanih obrta u priči koja pokazuje da godine nisu prepreka za nove avanture.
Glavnu ulogu djeda tumači Džejms Kan, poznat po ulozi Sonija Korleonea u kultnom filmu „Kum”
„Deda na tajnom zadatku” - nedjelja u 22 časa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
47
21
37
21
32
21
15
Trenutno na programu