Logo

Deda na tajnom zadatku: Kad djedove ratne priče postanu stvarnost

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

10.10.2026 19:24
Деда на тајном задатку: Кад дједове ратне приче постану стварност

„Deda na tajnom zadatku” je kanadska akciona komedija iz 2017. godine, u režiji Erika Kanela.

Radnja prati tinejdžera Džejka, čiji se naizgled ekscentrični djed Lu ispostavlja kao penzionisani obavještajac. Kada mu otmu djevojku koja mu se dopada, Džejk uz pomoć djeda i njegove stare ekipe kreće u neobičnu spasilačku misiju. Slijede akcija, humor i niz neočekivanih obrta u priči koja pokazuje da godine nisu prepreka za nove avanture.

Glavnu ulogu djeda tumači Džejms Kan, poznat po ulozi Sonija Korleonea u kultnom filmu „Kum”

„Deda na tajnom zadatku” - nedjelja u 22 časa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

najbolji filmovi

Više iz rubrike

нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“

1 d

0
У другом плану: Снежана Ружичић

Emisije

U drugom planu: Snežana Ružičić

1 d

0
Битно: О женама које су побиједиле болест

Emisije

Bitno: O ženama koje su pobijedile bolest

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Dmitrijev: Trampova izjava o Zelenskom - istorijska

21

47

Smrtonosni uragan pogodio Ameriku: 868.000 ljudi bez struje, broje se mrtvi

21

37

Sutra obavezno uradite ovo: Veliki praznik donosi riječi koje liječe

21

32

ABA liga: Poraz Igokee u Laktašima

21

15

Oprez, nova opasna prevara: Lažni AI alati kradu vaše poslovne naloge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima