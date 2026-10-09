Narod priča: JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“

Biljana vas vodi u Derventu, u jedinu ustanovu u Republici Srpskoj za odgoj, obrazovanje i smještaj slijepih i slabovidih učenika.

Provela je jedan dan sa učenicima JU Centar za d‌jecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ i donosi njihove priče.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.