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Narod priča: JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“

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Izvor:

ATV

09.10.2026 18:18
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas vodi u Derventu, u jedinu ustanovu u Republici Srpskoj za odgoj, obrazovanje i smještaj slijepih i slabovidih učenika.

Provela je jedan dan sa učenicima JU Centar za d‌jecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ i donosi njihove priče.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

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ATV

Narod priča

Biljana Stokić

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