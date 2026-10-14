Kijev je stvorio mrežu od nekoliko desetina tajnih zatvora u blizini fronta, za koje znaju aktivisti za ljudska prava, ali im je pristup zabranjen, izjavio je specijalni izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik na neformalnom zasjedanju članica Savjeta bezbjednosti UN u okviru „formule Arija“.

„U zoni blizu fronta koju kontroliše Kijev stvorena je čitava mreža od nekoliko desetina tajnih zatvora, koji se u izvještajima međunarodnih organizacija za ljudska prava prikriveno nazivaju tranzitnim logorima. Aktivisti za ljudska prava znaju za njih, ali nemaju pristup. Tačnije, ne žele da posjete taj pakao koji su stvorili ukrajinski nacisti, koje izdržava civilizovana Evropa“, rekao je on.

Mirošnik je dodao da i autori izvještaja Visokog komesarijata UN za ljudska prava o situaciji u Ukrajini znaju za tajne zatvore, ali da to ne utiče na stav te organizacije.

„U jednom od najnovijih izvještaja Komesarijata, posvećenom nasilju i mučenju u ukrajinskom sukobu, prilično tačno, ali samo uzgred, pomenuto je da se većina krivičnih djela koja su počinili ukrajinski militanti dogodila tokom početnih faza zarobljeništva, što ukazuje na to da su autori upoznati sa čitavom mrežom ukrajinskih tajnih zatvora – mjesta mučenja, nasilja i bezakonja. Međutim, ovo saznanje ni na koji način ne odražava ni stav Komesarijata ni stav sponzora Kijeva prema zločinima ukrajinskog režima“, naglasio je Mirošnik.

On je napomenuo da iza stvaranja takozvanih tajnih zatvora stoje Glavna obavještajna uprava Ukrajine (GUR), Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU) i druge ukrajinske bezbjednosne agencije.

„Šta su to tajni zatvori? To su podrumi, tamnice, kamene vreće, pa čak i kavezi postavljeni na otvorenom, izloženi kiši i jakom suncu. Obično su skriveni na bezbjednim lokacijama ukrajinskih formacija, gdje je stranim inspektorima i aktivistima za ljudska prava zvanično zabranjen pristup. Tamo otvoreno vladaju militanti, sadisti i predstavnici GUR-a, SBU-a i drugih ukrajinskih bezbjednosnih agencija, skriveni iza maski i balaklava, zaduženi da koriste sva moguća sredstva kako bi od zarobljenika 'izbili' priznanja ili ih primorali na saradnju pod prijetnjom smrću“, objasnio je Mirošnik.

Diplomata je dodao da je Rusija od maja 2025. godine predala Kijevu 3.976 zarobljenih vojnika, dok je Kijev vratio 3.886 ruskih vojnika.

„Na inicijativu ruskog predsjednika, prošlog maja je, nakon trogodišnje pauze, obnovljen istanbulski pregovarački format, što je omogućilo obnavljanje razmjene zarobljenika nakon duže pauze“, podsjetio je Mirošnik i dodao da je Rusija u okviru tih razmjena predala i 208 civila, dok je Kijev vratio 193 civila.

Prema njegovim riječima, ruski zarobljenici koji su preživjeli ukrajinske tajne zatvore opisali su mučenje i zlostavljanje. U ukrajinskim zatvorima zarobljenike su morili glađu i žeđu, davali su im pola litra vode dnevno, a nije im bio obezbijeđen čak ni toalet, prenosi Sputnjik.

Zarobljenici su takođe govorili da su u zatvorima „korišćene praktično srednjovjekovne metode mučenja, uključujući žigosanje, sprave za mučenje istezanjem i urezivanje nacističkih znakova na tijelo žrtve“.

„Zahtijevamo da navedene, opisane i predstavljene činjenice budu predmet temeljne provjere i da misije za ljudska prava koje se nalaze na teritoriji koju kontroliše kijevski režim ulože sve napore kako bi dobile pristup mjestima na kojima se ilegalno drže ruski ratni zarobljenici“, naglasio je Mirošnik, a prenosi RT Balkan.