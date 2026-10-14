Ko je Murinjov "džoker sa klupe"?

Žoze Murinjo ima svog džokera sa klupe. Mladi Karlos Espi, doskorašnji napadač Levantea, kec je iz rukava portugalskog trenera u Real Madridu.

Na meču protiv Rome, Murinjo je u 78. minutu uveo Espija u igru. Pet minuta kasnije, postiže ključni gol za 3:2 čime je Real uspio da režira preokret.

Espi je fudbaler koji je za kratko vrijeme postao jedan od najzanimljivijih Murinjovih rezervista.

Već u prvoj prvenstvenoj utakmici sezone, protiv Espanjola 22. avgusta, ušao je sa klupe i postigao pobjedonosni pogodak za 2:1 u samom finišu susreta.

Krajem jula je stigao u Real Madrid za 25 miliona evra.

Murinjo je poslije pobjede protiv Espanjola otkrio da zajedno borave u trening-centru Valdebebas i da često doručkuju, ručaju i večeraju zajedno. Posebno je pohvalio Espijevu radnu etiku.

Drugi pobjedonosni gol postigao je protiv Elčea, 15. septembra, za trijumf Reala od 3:2.

1. oktobra postigao je čak pet golova i zabilježio dvije asistencije u pobjedi mlade reprezentacije Španije protiv San Marina od 13:0. Postao je prvi igrač u istoriji španske selekcije do 21 godine sa pet golova na jednoj utakmici.