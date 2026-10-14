Oglasila se porodica mladića kojeg je rastrgao tigar u zoološkom vrtu: "Godinama smo se borili"

Porodica mladića kojeg je usmrtio tigar nakon što je ušao u njegov ograđeni prostor u parku za divlje životinje odala mu je počast, opisujući ga kao bistrog, toplog i šarmantnog mladića.

Vilijam Čepmen (William Chapman), star 23 godine, posjetio je u subotu, 10. oktobra, Park divljih životinja Jorkšir (Yorkshire Wildlife Park), u blizini Donkastera, gdje ga je napao tigar nakon što je ušao u prostor u kojem su smještene životinje. Njegova smrt konstatovana je na licu mjesta.

U saopštenju porodice navedeno je da je Čepmen godinama patio od ozbiljnih psihičkih problema i da su mu bili propisani snažni lijekovi, prenosi Bi-Bi-Si.

"Na mrtvozorniku je da utvrdi kakvu su ulogu ti faktori imali u njegovoj smrti. Molimo sve da poštuju taj proces", poručila je porodica.

Gradsko vijeće Donkastera pokrenulo je istragu o zdravstvenim i bezbjednosnim okolnostima Čepmenove smrti. Park je i dalje zatvoren, a datum ponovnog otvaranja još nije potvrđen.

"Vilijam je bio bistar, topao i šarmantan mladić kojeg je njegova porodica neizmerno voljela, a i on je volio njih", navedeno je u saopštenju objavljenom u utorak uveče, 13. oktobra.

Porodica je zatražila i poštovanje privatnosti, ističući da im objavljivanje i širenje duboko uznemirujućih snimaka nanosi ogromnu bol u izuzetno teškom trenutku.

"Porodica je potpuno shrvana gubitkom i teško se nosi sa svim što se dogodilo", navodi se u saopštenju.

"Nadamo se da će nadležni organi učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi utvrdili zašto je naš nevjerovatni sin učinio to što je učinio", poručili su članovi porodice.

Snimak smrti objavio i Donald Tramp

Jedan od svjedoka fotografisao je tigra svega nekoliko minuta prije tragedije.

Portparol policije Južnog Jorkšira saopštio je da Čepmenovoj porodici podršku pružaju posebno obučeni policijski službenici.

Istraga o smrti mladića trebalo bi da počne u četvrtak pred nadležnim sudom u Donkasteru.

Snimak tragičnog događaja masovno se širio društvenim mrežama, a u utorak uveče objavio ga je i američki predsjednik Donald Tramp.

Iz Dauning strita (Downing Street) poručeno je da javnost treba da poštuje želju porodice da se snimak ne dijeli, ali su odbili da komentarišu Trampovu odluku da ga objavi.

"Mislim da je porodica sasvim jasno iznijela svoj stav. Naravno, mi taj stav poštujemo", izjavio je zvanični portparol britanskog premijera.

"Neću komentarisati predsjednikove profile na društvenim mrežama. On ima portparola koji može govoriti o tome", dodao je.

Gradonačelnik Južnog Jorkšira Oliver Kopard (Oliver Coppard) takođe je osudio širenje uznemirujućih snimaka.

On je naveo da je njegova kancelarija u utorak bila u kontaktu sa Čepmenovom porodicom, čiji članovi trpe dodatnu bol zbog činjenice da se snimci i fotografije njegove smrti dijele na internetu.

Kopard je pozvao javnost da se uzdrži od nagađanja o okolnostima tragedije.

"Takva nagađanja samo dodatno produbljuju bol koju trpi porodica gospodina Čepmena. Odgovori će doći s vremenom", poručio je.

Svjedok opisao šta se dogodilo

Tragedija se dogodila u subotu, nešto poslije 13.30 časova po britanskom ljetnjem vremenu, nakon čega su posjetioci evakuisani, a park zatvoren.

Jedan od svjedoka ispričao je da je vidio Čepmena sa slušalicama na ušima kako šeta u blizini ograđenog prostora, prije nego što je ušao unutra.

Snimak mobilnim telefonom, za koji se vjeruje da ga je napravio sam Čepmen, naizgled prikazuje unutrašnjost ograđenog prostora i njegovo približavanje tigru preko travnate površine.

Čepmen se kao dijete pojavio u nekoliko televizijskih emisija, a pohađao je i Školu scenskih umjetnosti Džeki Palmer (Jackie Palmer Stage School) u Haj Vajkomu.

Iz te škole su se u utorak oprostili od nekadašnjeg učenika.

"Bilo nam je zadovoljstvo da gledamo kako Vilijam odrasta, i kao osoba i kao izvođač, tokom vremena koje je proveo s nama", naveli su.

"Bila je privilegija biti dio njegovog životnog puta i svi koji su imali zadovoljstvo da ga poznaju pamtiće ga s velikom ljubavlju", poručili su iz škole.