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Kreću promjene iz Njemačke: Pokrajina usvojila rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji

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14.10.2026 22:24

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Foto: pexels/Claudia Solano

Parlament njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake finansijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći.

Rezolucijom, koja je usvojena na prijedlog Alternative za Njemačku /AfD/ i Saveza Sara Vagenkneht - za razum i pravednost, traži se podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog bezbjednosnog poretka.

Usvojeni dokument obavezuje regionalne vlasti da u Bundesratu, domu koji predstavlja njemačke savezne pokrajine, pokrenu odgovarajuću mirovnu inicijativu.

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Govoreći na sjednici, kopredsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrih Zigmund naglasio je da je ovo prva mirovna inicijativa pokrenuta u nekom od njemačkih pokrajinskih parlamenata, te da je dosadašnja politika dovela samo do pogoršanja ekonomske situacije u Njemačkoj.

Zigmund je oštro kritikovao vladajuće stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi evra za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde evra za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima.

On je naveo i da namjerava da se u decembru kandiduje za premijera pokrajine, prenosi Srna.

Vršilac dužnosti premijera Saksonije-Anhalta Sven Šulce iz Hrišćansko-demokratske unije osudio je ovu rezoluciju, navodeći da pokrajinski parlament nema nadležnost nad spoljnom politikom i da nema načina da utiče na postizanje mira.

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Tagovi :

sankcije

Rusija

Njemačka

AfD

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