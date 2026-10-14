Parlament njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake finansijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći.

Rezolucijom, koja je usvojena na prijedlog Alternative za Njemačku /AfD/ i Saveza Sara Vagenkneht - za razum i pravednost, traži se podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog bezbjednosnog poretka.

Usvojeni dokument obavezuje regionalne vlasti da u Bundesratu, domu koji predstavlja njemačke savezne pokrajine, pokrenu odgovarajuću mirovnu inicijativu.

Svijet AfD dobio predsjednika: Politički presedan u Njemačkoj

Govoreći na sjednici, kopredsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrih Zigmund naglasio je da je ovo prva mirovna inicijativa pokrenuta u nekom od njemačkih pokrajinskih parlamenata, te da je dosadašnja politika dovela samo do pogoršanja ekonomske situacije u Njemačkoj.

Zigmund je oštro kritikovao vladajuće stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi evra za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde evra za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima.

On je naveo i da namjerava da se u decembru kandiduje za premijera pokrajine, prenosi Srna.

Vršilac dužnosti premijera Saksonije-Anhalta Sven Šulce iz Hrišćansko-demokratske unije osudio je ovu rezoluciju, navodeći da pokrajinski parlament nema nadležnost nad spoljnom politikom i da nema načina da utiče na postizanje mira.