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Parlament njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake finansijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći.
Rezolucijom, koja je usvojena na prijedlog Alternative za Njemačku /AfD/ i Saveza Sara Vagenkneht - za razum i pravednost, traži se podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog bezbjednosnog poretka.
Usvojeni dokument obavezuje regionalne vlasti da u Bundesratu, domu koji predstavlja njemačke savezne pokrajine, pokrenu odgovarajuću mirovnu inicijativu.
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Govoreći na sjednici, kopredsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrih Zigmund naglasio je da je ovo prva mirovna inicijativa pokrenuta u nekom od njemačkih pokrajinskih parlamenata, te da je dosadašnja politika dovela samo do pogoršanja ekonomske situacije u Njemačkoj.
Zigmund je oštro kritikovao vladajuće stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi evra za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde evra za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima.
On je naveo i da namjerava da se u decembru kandiduje za premijera pokrajine, prenosi Srna.
Vršilac dužnosti premijera Saksonije-Anhalta Sven Šulce iz Hrišćansko-demokratske unije osudio je ovu rezoluciju, navodeći da pokrajinski parlament nema nadležnost nad spoljnom politikom i da nema načina da utiče na postizanje mira.
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