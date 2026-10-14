Fico: Nećemo učestvovati u novom kreditu za Kijev

Slovačka neće učestvovati u novom kreditu EU za Ukrajinu ako bude ponovo razmatrana takva vrsta podrške Kijevu, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Na stolu je novi prijedlog za kredit za Ukrajinu. Devedeset milijardi evra nije bilo dovoljno. Nismo učestvovali u tome i iskoristiću priliku da odbijem. Oni koji žele - samo naprijed, dajte novac Ukrajini, ali Slovačka neće učestvovati u ovom mehanizmu", rekao je Fico tokom sastanka sa poslanicima.

On je istakao da to nisu pozajmice nego pokloni.

"Ukrajina nikada neće vratiti ništa od tog novca", rekao je slovački premijer, prenosi Srna.

Program kreditiranja EU od 90 milijardi evra za Ukrajinu trebao bi da obuhvati ovu i narednu godinu. Od tog iznosa, 60 milijardi evra namijenjeno je za nabavke odbrambene opreme, a preostalih 30 milijardi evra za budžetsku podršku Kijevu.