Logo

Fico: Nećemo učestvovati u novom kreditu za Kijev

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 18:23

Komentari:

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Slovačka neće učestvovati u novom kreditu EU za Ukrajinu ako bude ponovo razmatrana takva vrsta podrške Kijevu, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Na stolu je novi prijedlog za kredit za Ukrajinu. Devedeset milijardi evra nije bilo dovoljno. Nismo učestvovali u tome i iskoristiću priliku da odbijem. Oni koji žele - samo naprijed, dajte novac Ukrajini, ali Slovačka neće učestvovati u ovom mehanizmu", rekao je Fico tokom sastanka sa poslanicima.

On je istakao da to nisu pozajmice nego pokloni.

"Ukrajina nikada neće vratiti ništa od tog novca", rekao je slovački premijer, prenosi Srna.

Program kreditiranja EU od 90 milijardi evra za Ukrajinu trebao bi da obuhvati ovu i narednu godinu. Od tog iznosa, 60 milijardi evra namijenjeno je za nabavke odbrambene opreme, a preostalih 30 milijardi evra za budžetsku podršku Kijevu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Fico

kredit

Ukrajina

Kijev

Komentari (0)

Više iz rubrike

Енергетска катастрофа у Украјини: 600.000 људи остало без струје

Svijet

Energetska katastrofa u Ukrajini: 600.000 ljudi ostalo bez struje

3 h

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

4 h

0
Талибански борци

Svijet

Talibani pronašli način da pritisnu Evropu: Ovo je postao ozbiljan adut za ostvarenje ciljeva

5 h

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Svijet

Broj zaraženih premašio 9.000, sve veća zabrinutost zbog pojave novog soja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Zatvorene škole, radnici na prinudnom odmoru: Poplave napravile haos u Istanbulu

22

08

Dodik: Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske

22

02

Haos u Albaniji: Povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba

21

51

Dodik najavio velike promjene i smjene

21

42

Saša Micev iz BiH osuđen na pet godina zatvora u SAD-u: Pokušao kupiti rakete iz Sjeverne Koreje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima