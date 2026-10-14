Broj zaraženih premašio 9.000, sve veća zabrinutost zbog pojave novog soja

Laboratorijski testovi potvrdili su 9.144 slučaja zaraze virusom ebole i 4.410 smrtnih ishoda tokom trenutne epidemije u Demokratskoj Republici Kongo, saopštile su zdravstvene vlasti u ovoj zemlji.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti opisali su epidemiju, koja je počela sredinom maja, kao najbrže rastuću epidemiju ebole u istoriji.

Ranije ovog mjeseca, u Keniji je potvrđen prvi slučaj visoko zaraznog soja virusa bundibugio. Pacijent, koji je u međuvremenu preminuo, zarazio se u Kongu, putovao kopnom do susjedne Ugande, a zatim odletio avionom u Keniju.

Kenijske zdravstvene vlasti tragaju za svima sa kojima je muškarac bio u kontaktu tokom putovanja, prenosi Srna.

Aktuelnu epidemiju je posebno teško obuzdati jer trenutno ne postoji specifična vakcina niti ciljano liječenje za soj bundibugio, prenijela je agencija DPA.

Osim toga, infekcije ovim sojem u ranim fazama lako mogu da se pomiješaju sa drugim bolestima, poput malarije. To može da dovede do kašnjenja u izolovanju i liječenju pacijenata.