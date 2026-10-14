Evro na najnižem nivou u odnosu na dolar za posljednjih 16 mjeseci!

Vrijednost evra u odnosu na dolar je danas pala na najniži nivo u posljednjih 16 meseci, pošto su investitori povećali ulaganja u američku valutu nakon podataka o osjetnom rastu inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema podacima sa valutne berze Foreks, evro se u 14.30 časova prodavao za 1,11251 dolar, prenosi Trejding ekonomiks.

Godišnja inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je u septembru na 3,7 odsto, više nego što se očekivalo, što je podstaklo očekivanja da će Federalne rezerve zadržati kamate da sadašnjem nivou ili ih dodatno poveća, prenosi Tanjug.

Ulaganja u dolarsku imovinu, poput američkih državnih obveznica, su zbog toga atraktivnija za ulagače pošto mogu da donesu veći prinos.

Investitori zato kupuju više dolara, čime raste tražnja za američkom valutom i njena vrijednost u odnosu na evro.

Na evro dodatno utiču očekivanja da će Evropska centralna banka (ECB) odložiti eventualno novo povećanje kamatnih stopa do decembra, kao i zabrinutost da bi viša inflacija i skuplje zaduživanje mogli da uspore privredni rast evrozone.

Pritisak na zajedničku evropsku valutu pojačavaju i fiskalni problemi visoko zaduženih zemalja, posebno Francuske, prenose mediji.