Logo

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 17:46

Komentari:

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Mađarski premijer Peter Mađar stavlja mađarsku djecu na milost i nemilost rodnog lobija da bi ispunio zahtjeve Brisela, izjavio je predsjednik opozicione stranke Fides Viktor Orban.

"Stranka Tisa je prepravila mađarski Zakon o zaštiti djece. Amandman se odnosi na proširenje prava LGBT organizacija i slabljenje mađarskih pravila o zaštiti djece", objavio je Orban na "Iksu".

Orban je dodao da je prethodna vlada, koju je on predvodio, uvela najbolji zakon o zaštiti djece u Evropi.

"Tisa ga sada prerađuje da bi služio interesima LGBT organizacija i pedofila. Zaobilazeći roditelje, dozvoljavaju povratak rodne propagande u mađarske škole i vrtiće", naveo je bivši mađarski premijer.

On je dodao da je Tisin potez duboko nedemokratski i podsjetio da je na referendumu o zaštiti djece 2022. godine 3,5 miliona Mađara reklo "ne" rodnoj propagandi.

"Tisina vlada sada ignoriše njihovu volju", zaključio je Orban.

Mađarski parlament juče je usvojio amandman na Zakon o zaštiti djece iz 2021. godine, kojim se uklanjaju odredbe o zabrani predstavljanja ili promovisanja seksualne i rodne raznolikosti u materijalu namijenjenom maloljetnicima.

Amandman je usvojen sa 139 glasova "za" i 51 "protiv", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Viktor Orban

Peter Mađar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Талибански борци

Svijet

Talibani pronašli način da pritisnu Evropu: Ovo je postao ozbiljan adut za ostvarenje ciljeva

5 h

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Svijet

Broj zaraženih premašio 9.000, sve veća zabrinutost zbog pojave novog soja

5 h

0
Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15

Svijet

Avion se srušio kod stambenog naselja: Nema preživjelih, stradalo i dijete

5 h

0
Овако нешто метеоролози још нису видјели! Ел Нињо оборио рекорд

Svijet

Ovako nešto meteorolozi još nisu vidjeli! El Ninjo oborio rekord

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Zatvorene škole, radnici na prinudnom odmoru: Poplave napravile haos u Istanbulu

22

08

Dodik: Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske

22

02

Haos u Albaniji: Povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba

21

51

Dodik najavio velike promjene i smjene

21

42

Saša Micev iz BiH osuđen na pet godina zatvora u SAD-u: Pokušao kupiti rakete iz Sjeverne Koreje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima