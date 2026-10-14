Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

Mađarski premijer Peter Mađar stavlja mađarsku djecu na milost i nemilost rodnog lobija da bi ispunio zahtjeve Brisela, izjavio je predsjednik opozicione stranke Fides Viktor Orban.

"Stranka Tisa je prepravila mađarski Zakon o zaštiti djece. Amandman se odnosi na proširenje prava LGBT organizacija i slabljenje mađarskih pravila o zaštiti djece", objavio je Orban na "Iksu".

Orban je dodao da je prethodna vlada, koju je on predvodio, uvela najbolji zakon o zaštiti djece u Evropi.

"Tisa ga sada prerađuje da bi služio interesima LGBT organizacija i pedofila. Zaobilazeći roditelje, dozvoljavaju povratak rodne propagande u mađarske škole i vrtiće", naveo je bivši mađarski premijer.

On je dodao da je Tisin potez duboko nedemokratski i podsjetio da je na referendumu o zaštiti djece 2022. godine 3,5 miliona Mađara reklo "ne" rodnoj propagandi.

"Tisina vlada sada ignoriše njihovu volju", zaključio je Orban.

Mađarski parlament juče je usvojio amandman na Zakon o zaštiti djece iz 2021. godine, kojim se uklanjaju odredbe o zabrani predstavljanja ili promovisanja seksualne i rodne raznolikosti u materijalu namijenjenom maloljetnicima.

Amandman je usvojen sa 139 glasova "za" i 51 "protiv", prenosi Srna.