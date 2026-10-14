Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

Autor:ATV redakcija
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Mađarski premijer Peter Mađar stavlja mađarsku djecu na milost i nemilost rodnog lobija da bi ispunio zahtjeve Brisela, izjavio je predsjednik opozicione stranke Fides Viktor Orban.
"Stranka Tisa je prepravila mađarski Zakon o zaštiti djece. Amandman se odnosi na proširenje prava LGBT organizacija i slabljenje mađarskih pravila o zaštiti djece", objavio je Orban na "Iksu".
Orban je dodao da je prethodna vlada, koju je on predvodio, uvela najbolji zakon o zaštiti djece u Evropi.
"Tisa ga sada prerađuje da bi služio interesima LGBT organizacija i pedofila. Zaobilazeći roditelje, dozvoljavaju povratak rodne propagande u mađarske škole i vrtiće", naveo je bivši mađarski premijer.
On je dodao da je Tisin potez duboko nedemokratski i podsjetio da je na referendumu o zaštiti djece 2022. godine 3,5 miliona Mađara reklo "ne" rodnoj propagandi.
"Tisina vlada sada ignoriše njihovu volju", zaključio je Orban.
Mađarski parlament juče je usvojio amandman na Zakon o zaštiti djece iz 2021. godine, kojim se uklanjaju odredbe o zabrani predstavljanja ili promovisanja seksualne i rodne raznolikosti u materijalu namijenjenom maloljetnicima.
Amandman je usvojen sa 139 glasova "za" i 51 "protiv", prenosi Srna.
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