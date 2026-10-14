Radnik (33) povrijeđen prilikom sječe drveta, preminuo u kolima Hitne pomoći

Radnik privatne firme iz Republika Srpska, koji je bio angažovan na poslovima za Javno preduzeće Sarajevo-šume, poginuo je danas, 14. oktobra, na nepristupačnom terenu kod Ilijaša.

Informacija je za portal Radiosarajevo.ba potvrđena iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).

"Oko 12.20 sati obaviještena je PU Ilijaš, da je u mjestu Korita, područje opštine Ilijaš, u okviru aktivnosti JP Sarajevo šume, prilikom sječe drveta došlo do povrede radnika, uposlenika pravnog lica iz Rogatice.

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Povrijeđeni muškarac, 33-godišnjak iz Travnika, je tokom transporta prema KCUS-u, preminuo u kolima Hitne pomoći", rekla je za portal Radiosarajevo.ba portparolka Mersiha Novalić.

Doala je da je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, po čijem nalogu se obavlja uviđaj koji još nije završen.