Netfliks otpušta 1.000 radnika

Kompanija Netfliks (Netflix) saopštila je danas da će otpustiti oko 1.000 radnika, što predstavlja približno šest odsto ukupnog broja zaposlenih.

Riječ je o najvećem talasu otpuštanja u ovoj kompaniji od 2022. godine. Iako Netfliks i dalje ostvaruje profit i zauzima vodeću poziciju na tržištu striming servisa, suočava se sa usporavanjem rasta i sve snažnijom konkurencijom.

Odluka je zaposlenima saopštena internim dopisom koji su potpisali izvršni direktori Ted Sarandos i Greg Piters, a u koji je uvid imala američka televizija Si-En-Bi-Si (CNBC).

Otpuštanja će najviše pogoditi odjeljenja za razvoj proizvoda, tehnologiju, pravne poslove i ljudske resurse.

„Naše poslovanje je snažno, ali moramo odlučiti gdje ulažemo“

„Naša misija da zabavljamo svijet je ambiciozna, a njeno ostvarenje zahtijeva disciplinu u određivanju prioriteta kada su u pitanju naši ljudi i resursi“, poručili su Sarandos i Piters zaposlenima.

Naglasili su da kompanija nastavlja da raste i da ne očekuju odstupanja od poslovnih prognoza za ovu godinu.

„Naše poslovanje je snažno i raste, a i dalje smo na putu da ostvarimo prognozirane rezultate za cijelu godinu. Nastavićemo značajno da ulažemo u oblasti koje donose najveće rezultate kako bismo unaprijedili našu uslugu i dodatno podstakli rast i inovacije“, naveli su.

Dodali su da takva strategija zahtijeva donošenje odluka o tome u koje će segmente poslovanja kompanija ulagati.

Iz Netfliksa nisu željeli dodatno da komentarišu otpuštanja, osim onoga što su izvršni direktori naveli u dopisu.

Netfliks zarađuje, ali korisnici ne provode više vremena na platformi

Najava otpuštanja dolazi samo dvije sedmice nakon što je Sarandos na konferenciji Blumberg skrintajm (Bloomberg Screentime) priznao da nije zadovoljan brzinom kojom kompanija raste.

„Ne rastemo onoliko brzo koliko bih želio“, izjavio je početkom oktobra.

Kompanija se posljednjih mjeseci suočava sa neobičnom situacijom. I dalje ostvaruje značajan profit i zadržava vodeću poziciju među striming servisima, ali vrijeme koje korisnici provode gledajući njene sadržaje stagnira.

Među glavnim pokretačima rasta broja pretplatnika posljednjih godina bili su ograničavanje dijeljenja lozinki između domaćinstava i uvođenje jeftinije pretplate sa reklamama.

Međutim, ove mjere same po sebi ne znače da postojeći korisnici provode više vremena gledajući Netfliks.

Jutjub i udruživanje velikih konkurenata stvaraju dodatni pritisak

Jedan od najvećih konkurenata Netfliksu danas je Jutjub (YouTube), sa kojim se bori za pažnju korisnika i vrijeme koje provode pred ekranima.

Istovremeno, značajne promjene dešavaju se i na tržištu tradicionalnih striming servisa.

Spajanjem kompanija Paramaunt (Paramount) i Vorner bros diskaveri (Warner Bros. Discovery) nastaje veliki medijski konkurent koji planira da poveže striming platforme Paramaunt plus (Paramount+) i Ejč-Bi-O maks (HBO Max).

Zbog sve snažnije konkurencije, Netfliks posljednjih godina nastoji da proširi ponudu i izvan klasičnih filmova i televizijskih serija.

Kompanija sve više ulaže u direktne prenose sportskih događaja, dokumentarne sadržaje i video-igre kako bi privukla nove korisnike i povećala vrijeme koje provode na platformi.

Istovremeno pokušava da pronađe nove globalne hitove, poput serija „Strejndžer tings“ (Stranger Things) i „Igra lignje“ (Squid Game), koje su ranije privlačile ogroman broj gledalaca i doprinosile rastu broja pretplatnika.

Radnike otpušta i Dizni

Netfliks nije jedina velika medijska kompanija koja ove jeseni smanjuje broj zaposlenih.

Kompanija Dizni (Disney) krajem septembra saopštila je da će otpustiti približno 300 radnika, prvenstveno u odjeljenjima za ljudske resurse i tehnologiju.

Netfliks je krajem 2025. godine imao oko 16.000 stalno zaposlenih, pa najavljeno ukidanje približno 1.000 radnih mjesta predstavlja značajno smanjenje broja radnika.

Kompanija bi 20. oktobra trebalo da objavi finansijske rezultate za treće tromjesečje, kada će investitori dobiti novi uvid u njene prihode, profitabilnost i izglede za dalje poslovanje.