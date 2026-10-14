Monfis završio karijeru

Autor:ATV redakcija
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Francuski teniser Gael Monfis više nije aktivan igrač, prenosi danas list "Ekip".
Kako se navodi, Međunarodna agencija za integritet tenisa i praćenje aktivnih igrača (ITIA) potvrdila je da se Monfis smatra zvanično penzionisanim i da stoga više nema pravo da se takmiči na ATP turnirima.
"Obavijestio nas je, sada se smatra penzionisanim i više mu nije dozvoljeno da učestvuje na turnirima", rekao je za "Ekip" menadžer za komunikacije ITIA-e Adrijan Baset.
Monfis (40) se zvanično nije oglasio, a ukoliko ponovo bude želio da igra, moraće prethodno da prođe kroz šest mjeseci testiranja van takmičenja prije nego što bi mogao da se vrati nadmetanju.
Tenis
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Francuski teniser je posljednji meč odigrao 4. septembra protiv Lernera Tijena u drugom kolu US opena.
On je tokom karijere osvojio 13 titula, a najbolji plasman u karijeri bilo mu je šesto mjesto na ATP listi.
Monfis je dva puta igrao u polufinalima grend slem turnira, na Rolan Garosu 2008. godine i US openu 2016.
Publika u Republici Srpskoj imala je priliku da prati igru Monfisa u Banjaluci. On je zajedno sa Novakom Đokovićem nastupao na Srpska openu.
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