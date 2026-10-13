Zverev poslije drame u četvrtfinalu Šangaja

Autor:ATV redakcija
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Teniser Aleksandar Zverev savladao je Aleksandra Bublika sa 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) u setovima i plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju.
Publika je gledala pravi teniski triler koji je trajao gotovo tri sata, a Zverev je tek poslije velike drame uspio da slomi otpor neugodnog rivala.
Prvi set donio je ogromnu borbu. Bublik je imao čak tri vezane set-lopte, ali Nemac je uspio da se izvuče iz teške situacije i osvoji set poslije taj-brejka.
Kazahstanac je uzvratio u drugom setu. Jedan brejk prednosti bio mu je dovoljan da izjednači rezultat i odvede meč u odlučujući treći set.
A onda je uslijedila nova drama! Odluka je ponovo pala u taj-brejku, u kojem je Zverev pokazao klasu i potpuno nadigrao Bublika, slavivši sa ubjedljivih 7:1.
Nijemac je tako izborio plasman među osam najboljih u Šangaju, gdje ga sada čeka novi težak izazov – duel sa australijskim teniserom Aleksom de Minorom.
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