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Zverev poslije drame u četvrtfinalu Šangaja

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13.10.2026 16:27

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Александар Зверев из Њемачке реагује током меча четвртфинала у мушком синглу против Новака Ђоковића из Србије на тениском турниру Кине у Пекингу, у недјељу, 4. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Teniser Aleksandar Zverev savladao je Aleksandra Bublika sa 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) u setovima i plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju.

Publika je gledala pravi teniski triler koji je trajao gotovo tri sata, a Zverev je tek poslije velike drame uspio da slomi otpor neugodnog rivala.

Prvi set donio je ogromnu borbu. Bublik je imao čak tri vezane set-lopte, ali Nemac je uspio da se izvuče iz teške situacije i osvoji set poslije taj-brejka.

Kazahstanac je uzvratio u drugom setu. Jedan brejk prednosti bio mu je dovoljan da izjednači rezultat i odvede meč u odlučujući treći set.

A onda je uslijedila nova drama! Odluka je ponovo pala u taj-brejku, u kojem je Zverev pokazao klasu i potpuno nadigrao Bublika, slavivši sa ubjedljivih 7:1.

Nijemac je tako izborio plasman među osam najboljih u Šangaju, gdje ga sada čeka novi težak izazov – duel sa australijskim teniserom Aleksom de Minorom.

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Aleksandar Zverev

Šangaj

ATP

tenis

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