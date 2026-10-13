Minić: Ohrabruju nove prilike za projekte sa SAD

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da nove prilike za projekte sa Sjedinjenim Državama i pad cijena nafte ohrabruju, te da je na Srpskoj da tu šansu iskoristi za svoj razvoj i bolji život ljudi.

"Sve što smo govorili prethodnih mjeseci danas se potvrđuje. Dijalog otvara vrata saradnji, a dogovori donose korist građanima i privredi", naveo je Minić na Iksu. Sve što smo govorili prethodnih mjeseci danas se potvrđuje. Dijalog otvara vrata saradnji, a dogovori donose korist građanima i privredi. Nove prilike za projekte sa SAD i pad cijena nafte ohrabruju. Na nama je da tu šansu iskoristimo za razvoj Republike Srpske i bolji život naših ljudi. — Savo Minić (@minic_savo) October 13, 2026

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