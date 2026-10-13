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Minić: Ohrabruju nove prilike za projekte sa SAD

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13.10.2026 17:19

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Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da nove prilike za projekte sa Sjedinjenim Državama i pad cijena nafte ohrabruju, te da je na Srpskoj da tu šansu iskoristi za svoj razvoj i bolji život ljudi.

"Sve što smo govorili prethodnih mjeseci danas se potvrđuje. Dijalog otvara vrata saradnji, a dogovori donose korist građanima i privredi", naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Sjedinjene Američke Države

Projekti

Investicije u Srpskoj

Komentari (3)

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