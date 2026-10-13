Logo

Jelena Karleuša promijenila stav o abortusu: Evo šta je sada poručila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 17:13

Komentari:

0
Јелена Карлеуша
Foto: Youtube / K1 Televizija

Jelena Karleuša otvoreno je govorila o svom stavu prema abortusu, priznajući da je tokom godina promijenila mišljenje o ovoj temi.

Gostujući u podkastu „Estradni leksikon“ kod Marija Arangelovskog, pjevačica je objasnila da je ranije imala liberalniji stav, dok danas smatra da je važno voditi računa o tome da ne dođe do neželjene trudnoće.

Promjena mišljenja

– Nekada sam imala jako liberalan stav po tom pitanju i moj odgovor je nekada bio „da“, ali s vremenom sam promijenila stav. Smatram da treba voditi računa da ne dođe do trudnoće. Počela sam vjerovati u energiju koja putuje iz duše u dušu i iz tijela u tijelo. Mislim da prekidamo jednu energiju stare duše koja je došla u novo tijelo. Eto, to je razlog, sada nisam za abortus – rekla je Karleuša.

Pjevačica je istakla da se njen pogled na prekid trudnoće promijenio zbog ličnih uvjerenja i načina na koji danas posmatra život i duhovnost.

Teška dilema

Tokom razgovora voditelj ju je pitao i kako gleda na abortus u slučaju silovanja, što je Karleuša izdvojila kao posebno tešku temu.

– Kada je riječ o tome, to je potpuno druga stvar. Mislim da je to jako teška tema, ali šta je sada teže – užas silovane žene ili užas ubijanja djeteta? To su neke moralne dileme, ali svakako je sve užas. Šta god bih odgovorila, neku grupu ljudi bih povrijedila i uvrijedila, a ne želim, tako da bih možda ipak dala da prevagne život – rekla je Jelena.

Njene izjave ponovo su otvorile pitanje složenih moralnih dilema koje prate temu abortusa, posebno u slučajevima seksualnog nasilja.

Najavila nastup u Skoplju

Karleušu očekuje i nastup u Sjevernoj Makedoniji. Prema najavi, pjevačica će u subotu, 17. oktobra, nastupiti u Areni „Jane Sandanski“ u Skoplju.

Publika će imati priliku da čuje njene poznate pjesme, dok se pjevačica priprema za nastup koji je najavljen za predstojeći vikend, piše Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Karleuša

Pjevačica

Abortus

komentar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Турски глумац Џан Јаман (Can Yaman), који годинама важи за једног од највећих заводника на малим екранима, изненадио је обожаватељице великом промјеном имиџа.

Scena

Popularni turski glumac promijenio izgled i zapalio mreže!

2 h

0
Дарко Лазић, пјевач

Scena

Darko Lazić podijelio lijepe vijesti, pristižu čestitke

3 h

0
Марија Шерифовић пјевачица

Scena

Marija Šerifović najavila veliku novost: "E pa, vrijeme je"

6 h

0
Пјевачица Ана Кокић сједи у студију гостујући у емисији.

Scena

Pjevačica napustila estradu i pokrenula privatni biznis: Pravi torte i kolače

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

58

Slučaj gaženja ljudi na trkama: Vujovića terete za teško ubistvo u pokušaju

17

56

Koliko novca vam je potrebno za pun rezervoar u Banjaluci?

17

38

Tragedija u Srbiji: Djevojčica preminula kada je na nju pao komad namještaja

17

36

Profesor Vladimir Vuletić pronađen mrtav

17

28

Špirić: Slijedi efikasno formiranje vlasti u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima