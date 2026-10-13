Jelena Karleuša promijenila stav o abortusu: Evo šta je sada poručila

Jelena Karleuša otvoreno je govorila o svom stavu prema abortusu, priznajući da je tokom godina promijenila mišljenje o ovoj temi.

Gostujući u podkastu „Estradni leksikon“ kod Marija Arangelovskog, pjevačica je objasnila da je ranije imala liberalniji stav, dok danas smatra da je važno voditi računa o tome da ne dođe do neželjene trudnoće.

Promjena mišljenja

– Nekada sam imala jako liberalan stav po tom pitanju i moj odgovor je nekada bio „da“, ali s vremenom sam promijenila stav. Smatram da treba voditi računa da ne dođe do trudnoće. Počela sam vjerovati u energiju koja putuje iz duše u dušu i iz tijela u tijelo. Mislim da prekidamo jednu energiju stare duše koja je došla u novo tijelo. Eto, to je razlog, sada nisam za abortus – rekla je Karleuša.

Pjevačica je istakla da se njen pogled na prekid trudnoće promijenio zbog ličnih uvjerenja i načina na koji danas posmatra život i duhovnost.

Teška dilema

Tokom razgovora voditelj ju je pitao i kako gleda na abortus u slučaju silovanja, što je Karleuša izdvojila kao posebno tešku temu.

– Kada je riječ o tome, to je potpuno druga stvar. Mislim da je to jako teška tema, ali šta je sada teže – užas silovane žene ili užas ubijanja djeteta? To su neke moralne dileme, ali svakako je sve užas. Šta god bih odgovorila, neku grupu ljudi bih povrijedila i uvrijedila, a ne želim, tako da bih možda ipak dala da prevagne život – rekla je Jelena.

Njene izjave ponovo su otvorile pitanje složenih moralnih dilema koje prate temu abortusa, posebno u slučajevima seksualnog nasilja.

Najavila nastup u Skoplju

Karleušu očekuje i nastup u Sjevernoj Makedoniji. Prema najavi, pjevačica će u subotu, 17. oktobra, nastupiti u Areni „Jane Sandanski“ u Skoplju.

Publika će imati priliku da čuje njene poznate pjesme, dok se pjevačica priprema za nastup koji je najavljen za predstojeći vikend, piše Avaz