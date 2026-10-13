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Marija Šerifović najavila veliku novost: "E pa, vrijeme je"

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13.10.2026 11:31

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Марија Шерифовић пјевачица
Foto: Instagram/printscreen

Pjevačica Marija Šerifović najavila je novi album nakon tri godine pauze, a ovog puta odlučila je da u izbor pjesama uključi i svoje fanove.

Popularna pjevačica obradovala je publiku najavom nove muzike, poručivši da je spremna da ponovo podijeli s njom ono što najbolje umije.

"E pa, vrijeme je… Prošle su tačno tri godine od mog posljednjeg albuma. I osjećam da je došao trenutak da ponovo podijelim sa vama ono što najbolje umijem", poručila je Marija.

Kako je istakla, vjeruje da publici još mnogo toga može da pruži, možda čak i više nego ranije.

Fanovi mogu da učestvuju u stvaranju albuma

Ono što ovu najavu čini posebno zanimljivom jeste odluka Šerifovićeve da pruži priliku autorima pjesama da postanu dio njenog novog muzičkog projekta.

Naime, pozvala je sve kojima je muzika velika ljubav da joj pošalju svoje pjesme, koje će pažljivo preslušavati u narednim mjesecima.

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"Želim da svima vama kojima je muzika, baš kao i meni, jedna od najvećih ljubavi u životu, pružim priliku da svoje pjesme podijelite sa mnom", navela je pjevačica.

Tako bi se među pristiglim kompozicijama mogla pronaći i pjesma koja će obilježiti njen naredni album.

Kako prenosi portal Borba, Šerifovićeva je ovom najavom otvorila novo poglavlje svoje muzičke karijere, ali zasad nije otkrila kada bi album mogao da bude objavljen, prenosi Borba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Marija Šerifović

Pjevačica

album

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