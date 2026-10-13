Oglasilo se Tužilaštvo o hapšenju carinskih službenika

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U akciji SIPA i MUP-a Srpske, pod nadzorom Tužilaštva BiH, uhapšena su četiri carinika UIO BiH sa GP Gradiška.

Pretresi su izvršeni na četiri lokacije u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu. Osumnjičeni su da su uzimali mito u novcu da bi pogodovali prilikom uvoza robe u BiH. Terete se za primanje dara, a tužilac će uskoro odlučiti o pritvoru.

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