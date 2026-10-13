Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj

Autor:ATV redakcija
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FUP je u akciji "Jezero" uhapsio dva lica u Sarajevu. Pronađeni su kokain, kanabis, amfetamin, ketamin, ekstazi, oružje i municija.
Više od 10 kilograma različitih vrsta droge, hiljade tableta ekstazija i velika količina oružja i municije pronađeni su na području Kantona Sarajevo u policijskoj akciji "Jezero". Uhapšena su dva lica iz Sarajeva, saopšteno je iz Federalne uprave policije (FUP).
Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbama Opštinskog suda u Sarajevu. Uhapšeni su D. E. i Đ. Z.
Prilikom pretresa osumnjičenih, stanova i vozila pronađeno je i oduzeto oko sedam kilograma kanabisa, 750 grama kokaina, 2,9 kilograma amfetamina i 1,5 kilograma ketamina.
Policija je pronašla i 3.000 tableta ekstazija, kao i sedam litara amfetaminskog ulja.
Tokom akcije oduzete su dvije snajperske puške, optika, dvije puške sa optikom i jedan pištolj, kao i automatski pištolj marke "uzi".
Pronađeni su i pancir prsluk, više radio-stanica, dva prigušivača, 100 metaka različitog kalibra, vaga za precizno mjerenje i veći iznos novca.
Uhapšeni se sumnjiče za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, kao i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
Nakon kriminalističke obrade, biće predati nadležnom tužilaštvu.
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