Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj

FUP je u akciji "Jezero" uhapsio dva lica u Sarajevu. Pronađeni su kokain, kanabis, amfetamin, ketamin, ekstazi, oružje i municija.

Više od 10 kilograma različitih vrsta droge, hiljade tableta ekstazija i velika količina oružja i municije pronađeni su na području Kantona Sarajevo u policijskoj akciji "Jezero". Uhapšena su dva lica iz Sarajeva, saopšteno je iz Federalne uprave policije (FUP).

Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbama Opštinskog suda u Sarajevu. Uhapšeni su D. E. i Đ. Z.

Prilikom pretresa osumnjičenih, stanova i vozila pronađeno je i oduzeto oko sedam kilograma kanabisa, 750 grama kokaina, 2,9 kilograma amfetamina i 1,5 kilograma ketamina.

Policija je pronašla i 3.000 tableta ekstazija, kao i sedam litara amfetaminskog ulja.

Oduzete snajperske puške, "uzi" i prigušivači

Tokom akcije oduzete su dvije snajperske puške, optika, dvije puške sa optikom i jedan pištolj, kao i automatski pištolj marke "uzi".

Pronađeni su i pancir prsluk, više radio-stanica, dva prigušivača, 100 metaka različitog kalibra, vaga za precizno mjerenje i veći iznos novca.

Uhapšeni se sumnjiče za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, kao i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Nakon kriminalističke obrade, biće predati nadležnom tužilaštvu.