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Detalji tragedije u Dvorovima: Vozač ”BMW-a” uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola

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13.10.2026 09:56

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Pantelija S, vozač automobila ”BMW” uhapšen je nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula Andrea R. (19) u Dvorovima kod Bijeljine, jer je bio pod dejstvom alkohola.

Tragedija se dogodila sinoć oko 22.15 časova na magistralnom putu Bijeljina – Rača kada je došlo do sudara motocikla ”honda”, kojim je upravljao Petar M. (19), i automobila ”BMW” za čijim volanom je bio Pantelija S.

”U nezgodi vozač motocikla je zadobio teške tjelesne povrede, dok je putnik na motociklu A.R. poginula od zadobijenih povreda”, saopštila je PU Bijeljina.

U policiji navode da je, nakon nesreće, uhapšen vozač ”BMW-a” zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

”Izvršenim testiranjem na prisustvo alkohola u organizmu kod P.S. je utvrđeno prisustvo alkohola od 1.31 g/kg” saopštila je PU Bijeljina.

Uviđaj na licu mjesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

”Tužilac je naložio preduzimanje svih zakonom propisanih mjera i radnji kako bi se utvrdili tačni uzroci koji su doveli do ove teške saobraćajne nezgode”, navode u policiji.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

tragedija

Bijeljina

pijani vozač

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