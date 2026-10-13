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Muškarac stradao na pruzi na Ilidži

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13.10.2026 09:55

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Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.
Foto: pexels/Kenneth Christopher

Neidentifikovani muškarac smrtno je stradao kada ga je na Ilidži udario teretni voz, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Željeznička nesreća dogodila se sinoć u 18.50 časova, a saobraćaj je na relaciji Sarajevo-Pazarić potpunosti obustavljen do okončanja uviđaja.

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O svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva KS, koji je naredio da danas bude obavljen uviđaj uz učešće ovlaštenih sudskih vještaka.

(Srna)

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Sarajevo

željeznička nesreća

poginuo muškarac

MUP KS

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