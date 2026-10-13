Muškarac stradao na pruzi na Ilidži

Neidentifikovani muškarac smrtno je stradao kada ga je na Ilidži udario teretni voz, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Željeznička nesreća dogodila se sinoć u 18.50 časova, a saobraćaj je na relaciji Sarajevo-Pazarić potpunosti obustavljen do okončanja uviđaja.

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O svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva KS, koji je naredio da danas bude obavljen uviđaj uz učešće ovlaštenih sudskih vještaka.

(Srna)