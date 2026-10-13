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Djevojka poginula u teškoj nesreći kod Bijeljine

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13.10.2026 08:49

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, u ponedjeljak 12. oktobra u Dvorovima kod Bijeljine poginula je djevojka, koja je bila putnik na motociklu.

Do nezgode je došlo oko 22.00 časa na magistralnom putu Bijeljina - Rača, a učestvovali su automobil i motocikl.

Drugo lice koje se nalazilo na motociklu je kolima Hitne pomoći bijeljinskog Doma zdravlja prevezeno na Urgentni blok, te za sada nije poznat stepen povreda, piše InfoBijeljina.

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Više detalja biće poznato nakndatno.

Uviđaj obavili policijski službenici Stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

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Bijeljina

Saobraćajna nesreća

poginula djevojka

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