Zbog protesta srednjoškolaca u Francuskoj zatvoreno oko 200 škola

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Oko 200 škola u Francuskoj biće danas zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio je ministar nacionalnog obrazovanja te zemlje Eduar Žefre, ocjenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedjelje.
Žefre je za Frans Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija, kako bi se izbjegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, prenio je Figaro.
Hronika
Akcija ”Silence”: U toku pretresi u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu
Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedjelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom "Čin V", uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocijenjeno, "oslabi zamah protesta".
Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, protesti održani 8. oktobra okupili su 71.500 ljudi širom zemlje, dok je 6. oktobra demonstriralo gotovo 256.000 ljudi.
Marševi su za danas najavljeni u Parizu, gdje je polazak planiran u 14 časova sa Trga Italije do Doma invalida, kao i u Marseju, Nici i Poatjeu.
Očekuje se da će se protestima pridružiti i zaposleni u nacionalnom obrazovanju, na poziv šest sindikata.
Hronika
Fotografije sa mjesta nesreće u Trebinju: Poginula dva mladića
U međuvremenu, stotine studenata blokirale su ujutru ulaz na Univerzitet Panteon-Asas u Parizu, uzvikujući parole protiv fašizma i pružajući podršku protestima srednjoškolaca.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
28 min0
Svijet
38 min0
Srbija
39 min0
Društvo
49 min0
Svijet
38 min0
Svijet
53 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Trenutno na programu