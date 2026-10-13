Logo

Zbog protesta srednjoškolaca u Francuskoj zatvoreno oko 200 škola

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 09:46

Komentari:

0
Средњошколци марширају током протеста против недовољно опремљених школа у Бордоу, у Француској, у уторак, 6. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Caroline Blumberg

Oko 200 škola u Francuskoj biće danas zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio je ministar nacionalnog obrazovanja te zemlje Eduar Žefre, ocjenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedjelje.

Žefre je za Frans Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija, kako bi se izbjegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, prenio je Figaro.

izetbegovic sipa1

Hronika

Akcija ”Silence”: U toku pretresi u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedjelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom "Čin V", uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocijenjeno, "oslabi zamah protesta".

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, protesti održani 8. oktobra okupili su 71.500 ljudi širom zemlje, dok je 6. oktobra demonstriralo gotovo 256.000 ljudi.

Marševi su za danas najavljeni u Parizu, gdje je polazak planiran u 14 časova sa Trga Italije do Doma invalida, kao i u Marseju, Nici i Poatjeu.

Očekuje se da će se protestima pridružiti i zaposleni u nacionalnom obrazovanju, na poziv šest sindikata.

Несрећа Требиње

Hronika

Fotografije sa mjesta nesreće u Trebinju: Poginula dva mladića

U međuvremenu, stotine studenata blokirale su ujutru ulaz na Univerzitet Panteon-Asas u Parizu, uzvikujući parole protiv fašizma i pružajući podršku protestima srednjoškolaca.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Protesti

Zatvorene škole

srednjoškolci

Komentari (0)

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Sin ubio majku čekićem i nožem, pa odšetao u policijsku stanicu i priznao zločin

28 min

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Svijet

72 dana jeli mrtve prijatelje da izbjegnu sigurnu smrt

38 min

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Lokalizovan požar u stambenoj zgradi, dvije osobe spasene

39 min

0
Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

Društvo

Novi cjenovnik na pumpama u Srpskoj: Koliko danas košta litar dizela?

49 min

0

Više iz rubrike

Авион је направа за летење чврсте конструкције

Svijet

72 dana jeli mrtve prijatelje da izbjegnu sigurnu smrt

38 min

0
На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.

Svijet

Krista Pajk preživjela smrtnu kaznu, a onda je nastao haos: Objavljeni transkripti

53 min

0
сједишта авион сједење путовање

Svijet

Let hitno otkazan: Insekti preplavili sjedišta u avionu

1 h

0
Узбудљива вожња ролеркостером у забавном парку на отвореном током дана.

Svijet

Muškarac ispao iz rolerkostera i poginuo: Povrijeđene četiri osobe

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

56

Detalji tragedije u Dvorovima: Vozač ”BMW-a” uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola

09

55

Muškarac stradao na pruzi na Ilidži

09

46

Zbog protesta srednjoškolaca u Francuskoj zatvoreno oko 200 škola

09

43

Imate li ovaj novčić od dva evra? Poznato koliko može da vrijedi

09

42

Akcija ”Silence”: U toku pretresi u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima