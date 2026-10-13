Logo

Nakon hapšenja pijan oštetio vrata PS Kotor Varoš

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 10:27

Komentari:

0
Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош
Foto: ATV

Muškarci D.M. i N.R. iz Kotor Varoša uhapšeni su juče nakon fizičkog sukoba, a nakon hapšenja D.M. je oštetio ulazna vrata u PS Kotor Varoš.

U PU Banjaluka navode da su obojica uhapšeni zbog prekršaja iz zakona o javnom redu i miru, odnosno nakon što su se oko 17.20 časova fizički sukobili u Kotor Varošu.

”Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.M. je utvrđeno prisustvo od 1,58 g/kg alkohola u organizmu. Prilikom boravka u službenim prostorijama D.M. je upotrebom fizičke snage oštetilo ulazna vrata u službenim prostorijama PS Kotor Varoš, te će biti ispitan i na okolnosti počinjenog krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari”, navode u policiji.

O svemu je obaviješten. dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

hapšenje

Kotor Varoš

Oštećenje tuđe stvari

Komentari (0)

Više iz rubrike

полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Uhapšen muškarac, oduzeta marihuana

3 h

0
Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

Hronika

Tuča u Glamočanima: Jedan uhapšen, dvojica zadržana na UKC-u

4 h

0
Лисице на рукама женска рука

Hronika

Detalji tragedije u Dvorovima: Vozač ”BMW-a” uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola

4 h

0
Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.

Hronika

Muškarac stradao na pruzi na Ilidži

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

17

Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

14

16

Naložena obdukcija tijela dvojice nastradalih mladića

14

06

Cvijanović: Koristiću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet i stabilnost Srpske

14

00

Tužilaštvo traži strožu kaznu za ubistvo Slađane Milošević, optuženi prebacuju krivicu!

13

57

Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima