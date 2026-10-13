Nakon hapšenja pijan oštetio vrata PS Kotor Varoš

Muškarci D.M. i N.R. iz Kotor Varoša uhapšeni su juče nakon fizičkog sukoba, a nakon hapšenja D.M. je oštetio ulazna vrata u PS Kotor Varoš.

U PU Banjaluka navode da su obojica uhapšeni zbog prekršaja iz zakona o javnom redu i miru, odnosno nakon što su se oko 17.20 časova fizički sukobili u Kotor Varošu.

”Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.M. je utvrđeno prisustvo od 1,58 g/kg alkohola u organizmu. Prilikom boravka u službenim prostorijama D.M. je upotrebom fizičke snage oštetilo ulazna vrata u službenim prostorijama PS Kotor Varoš, te će biti ispitan i na okolnosti počinjenog krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari”, navode u policiji.

O svemu je obaviješten. dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.